Румунія готує закон про збиття дронів-порушників повітряного простору
Київ • УНН
Міноборони Румунії розробило законопроєкт про знищення безпілотників, що незаконно порушують повітряний простір країни. Документ передбачає можливість збивати дрони залежно від рівня загрози та ризику для життя і майна людей.
Міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни, пише Reuters, передає УНН.
Згідно із законопроєктом, Румунія зможе знищувати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни, "виходячи з рівня загрози і ризику для життя і майна людей".
Парламент проголосує за законопроєкт після того, як його схвалить уряд країни.
Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу прикордонної зони Румунії
Як зазначається, пілотований літак можна буде знищити тільки в тому разі, якщо він здійснить атаку або агресивно відреагує на перехоплення.
Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення - це крайній захід, вказано у документі
Згідно з пропонованим законопроєктом, союзні системи, що перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.
Раніше цього місяця радарні системи Румунії зафіксували чотири окремі сигнали, ймовірно, від безпілотників, що порушують національний повітряний простір.
Нагадаємо
Румунія, що має 650-кілометровий спільний кордон з Україною, за останній рік неодноразово стикалася з падінням фрагментів російських безпілотників на її територію під час атак рф на українську портову інфраструктуру.