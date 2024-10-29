Румыния готовит закон о сбивании дронов-нарушителей воздушного пространства
Киев • УНН
Минобороны Румынии разработало законопроект об уничтожении беспилотников, незаконно нарушающих воздушное пространство страны. Документ предусматривает возможность сбивать дроны в зависимости от уровня угрозы и риска для жизни и имущества людей.
Министерство обороны Румынии подготовило законопроект, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны, пишет Reuters, передает УНН.
Согласно законопроекту, Румыния сможет уничтожать дроны, которые незаконно нарушают воздушное пространство страны, «исходя из уровня угрозы и риска для жизни и имущества людей».
Парламент проголосует за законопроект после того, как его одобрит правительство страны.
Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи пограничной зоны Румынии
Как отмечается, пилотируемый самолет можно будет уничтожить только в том случае, если он совершит атаку или агрессивно отреагирует на перехват.
Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение - это крайняя мера, указано в документе
Согласно предлагаемому законопроекту, союзные системы, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в любых действиях, в соответствии с договорами о коллективной обороне с НАТО и членами ЕС.
Ранее в этом месяце радарные системы Румынии зафиксировали четыре отдельных сигнала, вероятно, от беспилотников, нарушающих национальное воздушное пространство.
Напомним
Румыния, имеющая 650-километровую общую границу с Украиной, за последний год неоднократно сталкивалась с падением фрагментов российских беспилотников на ее территорию во время атак рф на украинскую портовую инфраструктуру.