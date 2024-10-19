У Румунії піднімали винищувачі через виявлення вночі повітряної цілі
Київ • УНН
У Румунії піднімали літаки F-18 та F-16 через виявлення повітряної цілі, що перетнула кордон. Об'єкт проник на 19 км вглиб країни, але візуального контакту з ним не встановили.
У Румунії вночі піднімали два літаки F-18 ВПС Іспанії та два літаки F-16 ВПС Румунії на тлі виявлення повітряної цілі, сигнал радара вказав на перетин кордону Румунії близько 4 години ранку, максимальна глибина проникнення на територію країни становила 19 км, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у суботу, пише УНН.
Деталі
"У суботу, 19 жовтня, близько 2:30 ранку система радіолокаційного спостереження румунської армії виявила невелику повітряну ціль у районі Чорного моря, приблизно в 45 км на схід від міста Сфанту-Георге, повіт Тулча", - ідеться у повідомленні.
Вказано, що "виявлена ціль рухалася за маршрутом до державного кордону Румунії".
"Для моніторингу ситуації були послідовно підняті в повітря два літаки F-18 ВПС Іспанії з 57-ї авіабази Михаїла Когелнічану та два літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази Борча", - повідомили у МО Румунії.
"Радіолокаційний сигнал вказав на перетин сухопутного кордону Румунії близько 4:00 ранку в районі Гура-Портіцей, на той час Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів щодо оповіщення населення у північній частині на схід від повіту Констанца", - сказано у повідомленні.
"Радари повітряного спостереження безперервно стежили за маршрутом цілі, який розвивався в напрямку міста Коджалак повіту Констанца, максимальна глибина проникнення на територію країни становила 19 км. Винищувачі не встановили з ним візуального контакту в жодній точці шляху", - вказали у МО Румунії.
Система спостереження, як повідомляється, втратила сигнал радара на південь від міста Коджалак близько 4:30 ранку.
За даними Міноборони Румунії, близько 5:10 надійшло повідомлення про припинення повітряної тривоги і винищувачі повернувся в пункти дислокації.
"З наявних наразі даних ймовірність існування зони впливу на національній території не вказана. Сили Міністерства національної оборони з сьогоднішнього ранку будуть проводити розвідку на території. Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформувала про цю ситуацію союзницькі структури, перебуваючи з ними на постійному зв’язку", - повідомили у Міноборони Румунії.
Нагадаємо
Вчора ввечері ворог знову здійснив ракетний удар по місту Одеса.