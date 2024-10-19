В Румынии поднимали истребители из-за обнаружения ночью воздушной цели

В Румынии ночью поднимали два самолета F-18 ВВС Испании и два самолета F-16 ВВС Румынии на фоне обнаружения воздушной цели, сигнал радара указал на пересечение границы Румынии около 4 часов утра, максимальная глубина проникновения на территорию страны составляла 19 км, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в субботу, пишет УНН.

Детали

"В субботу, 19 октября, около 2:30 утра система радиолокационного наблюдения румынской армии обнаружила небольшую воздушную цель в районе Черного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфанту-Георге, уезд Тулча", - говорится в сообщении.

Указано, что "обнаруженная цель двигалась по маршруту к государственной границе Румынии".

"Для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаила Когелничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча", - сообщили в МО Румынии.

"Радиолокационный сигнал указал на пересечение сухопутной границы Румынии около 4:00 утра в районе Гура-Портицей, в то время Национальный военный командный центр (ядро) сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения в северной части к востоку от уезда Констанца", - сказано в сообщении.

"Радары воздушного наблюдения непрерывно следили за маршрутом цели, который развивался в направлении города Коджалак уезда Констанца, максимальная глубина проникновения на территорию страны составляла 19 км. Истребители не установили с ним визуального контакта ни в одной точке пути", - указали в МО Румынии.

Система наблюдения, как сообщается, потеряла сигнал радара к югу от города Коджалак около 4:30 утра.

По данным Минобороны Румынии, около 5:10 поступило сообщение о прекращении воздушной тревоги и истребители вернулся в пункты дислокации.

"Из имеющихся сейчас данных вероятность существования зоны влияния на национальной территории не указана. Силы Министерства национальной обороны с сегодняшнего утра будут проводить разведку на территории. Министерство национальной обороны в режиме реального времени информировало об этой ситуации союзнические структуры, находясь с ними на постоянной связи", - сообщили в Минобороны Румынии.

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