Президент Румынии подписал закон, который позволяет военным сбивать дроны, которые "заблудились"

Временно исполняющий обязанности президента Иллие Боложан подписал закон, позволяющий сбивать беспилотники в воздушном пространстве Румынии, а также закон о проведении военных миссий и операций в мирное время на территории румынского государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi24.ro.

Детали

По данным Администрации Президента, в понедельник временный президент Румынии Илли Боложан подписал указ об обнародовании закона о проведении военных миссий и операций на территории Румынского государства в мирное время и указ об обнародовании закона о контроле за использованием национального воздушного пространства.

В марте Совет по вопросам контроля за использованием воздушного пространства (CCR) отклонил жалобы ультраправой партии "Альянс за единство румын", популистской "Партии молодежи" и румынской партии S.O.S. România на закон о контроле за использованием национального воздушного пространства и закон о проведении военных миссий и операций в мирное время на территории румынского государства.

Дополнение

В октябре 2024 года министерство обороны Румынии подготовило законопроект, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

26 февраля парламент своим решением принял проект о сбивании беспилотников, которые незаконно проникают в воздушное пространство Румынии, и законодательную инициативу по контролю за использованием воздушного пространства и ту, которая регулирует проведение военных миссий и операций в мирное время на территории нашей страны.

Румыния, имеющая 650-километровую общую границу с Украиной, неоднократно сталкивалась с падением фрагментов российских беспилотников на ее территорию во время атак рф на украинскую портовую инфраструктуру.