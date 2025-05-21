Обраний президент Румунії заперечив можливість відправки військ до України — Politico

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан виключив можливість участі румунських військових у складі іноземного контингенту в Україні, заявивши, що це було б недоречно з огляду на напруженість у відносинах із росією. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Зокрема, так він зазначив, відповідаючи на питання журналіста щодо відправки румунських військ до України.

По-перше, мати велику оперативну підтримку на території Румунії - так. Бути частиною армій, що гарантують мир в Україні - ні. Я думаю, це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та росією. - пояснив Дан.

Він також підтримав право України самостійно вирішувати умови миру та висловив скепсис щодо швидкого завершення війни. Крім того, новий президент розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до переговорів із володимиром путіним, назвавши вимоги російського президента нереалістичними та неприйнятними.

Я не дуже оптимістичний щодо того, що у нас скоро настане мир, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки вони не отримають найбільш прийнятний мир для себе - додав Дан.

Нагадаємо

19 травня Мер Бухареста, проєвропейський та проукраїнський політик Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії. Зазначається, що Дан отримав на понад 7% більше голосів, ніж його суперник, проросійський кандидат Джордже Сіміон.