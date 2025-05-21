Избранный президент Румынии отрицает возможность отправки войск в Украину — Politico

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан исключил возможность участия румынских военных в составе иностранного контингента в Украине, заявив, что это было бы неуместно, учитывая напряженность в отношениях с россией. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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В частности, так он отметил, отвечая на вопрос журналиста об отправке румынских войск в Украину.

Во-первых, иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии - да. Быть частью армий, гарантирующих мир в Украине - нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и россией. - пояснил Дан.

Он также поддержал право Украины самостоятельно решать условия мира и выразил скепсис относительно быстрого завершения войны. Кроме того, новый президент раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с владимиром путиным, назвав требования российского президента нереалистичными и неприемлемыми.

Я не очень оптимистичен относительно того, что у нас скоро наступит мир, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока они не получат наиболее приемлемый мир для себя - добавил Дан.

Напомним

19 мая Мэр Бухареста, проевропейский и проукраинский политик Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Отмечается, что Дан получил на более 7% больше голосов, чем его соперник, пророссийский кандидат Джордже Симион.