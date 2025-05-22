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Суд Румынии отклонил апелляцию Симиона: Никушор Дан станет президентом

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Джордже Симиона об отмене выборов. Никушор Дан, победивший на выборах, примет на себя обязанности президента.

Суд Румынии отклонил апелляцию Симиона: Никушор Дан станет президентом

Конституционный суд единогласно отклонил запрос Джордже Симиона об отмене второго тура президентских выборов как необоснованный.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу The Constitutional Court of Romania.

Детали

На заседании 22 мая 2025 года Конституционный суд рассмотрел ходатайство об отмене выборов Президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года, поданное Джордже-Николае Симионом, лидера ультраправой партии AUR.

По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил ходатайство об отмене выборов как необоснованное.

- говорится в отчете.

Контекст

В среду Конституционный суд Румынии (CCR) получил протокол Центрального избирательного бюро (ЦИК) второго тура голосования.

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ЦИК также объявила, что в случае отклонения запроса об отмене выборов, будет организовано торжественное собрание для утверждения результатов выборов.

Во вторник вечером кандидат в президенты от AUR Джордж Симион объявил, что потребует отмены выборов.

Мы будем действовать законными каналами, как на внутреннем, так и на международном уровне, чтобы наше движение выиграло свое дело. Поэтому, именно по причинам, указанным в решении ЦКР от 6 декабря 2024 года, я, как участник избирательной гонки, обращусь в Конституционный Суд с просьбой об аннулировании выборов. Почему? Потому что речь шла о покупке голосов! 100 миллионов евро – это бюджет, выделенный только в Республике Молдова на избирательный туризм и покупку воли бессарабских румын, которых несправедливо демонизировали в течение последней недели. Потому что они использовали административный ресурс другого государства для аннулирования выборов.

- утверждал Симион. 

Впрочем, Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Джорджа Симиона, а лидер в свою очередь заявил, что CCR "продлил государственный переворот".

Сейчас уже очевидно, что Никушор Дан, проевропейский политик, победивший на майских выборах, примет на себя обязанности президента Румынии на церемонии в четверг, на этой неделе.

Напомним

Проевропейский кандидат Никушор Дан набрал 53,60% голосов, обойдя пророссийского Джордже Симиона более чем на 7%. 

Джордже Симион, лидер пророссийского "Альянса за единство румын", признал победу Никушора Дана.

И.о. президента Румынии Иллие Боложан подписал закон, разрешающий сбивать дроны, которые незаконно проникают в воздушное пространство страны.

Избранный президент Румынии отрицает возможность отправки войск в Украину — Politico21.05.25, 16:47 • 3100 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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