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Заступник глави ОП: для України важлива співпраця з країнами Африки та їхня підтримка

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило провів онлайн-зустріч з дипломатами щодо співпраці з країнами Африки. Обговорювалися питання сільського господарства, освіти, цифровізації та протидії кіберзагрозам, а також гуманітарна ініціатива "Зерно з України".

Заступник глави ОП: для України важлива співпраця з країнами Африки та їхня підтримка

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило заявив, що для України важлива співпраця з країнами Африки та підтримка українців з їхнього боку в боротьбі проти російської агресії, повідомляє пресслужба глави держави. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Деталі

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів онлайн-зустріч із главами дипломатичних установ України в Кот-д'Івуарі, Гані, Демократичній Республіці Конго, Руанді, Мозамбіку, Ботсвані та Мавританії.

Ігор Брусило наголосив, що для України важлива співпраця з країнами Африки та підтримка українців з їхнього боку в боротьбі проти російської агресії.

Україна готова до конструктивного співробітництва в галузях сільського господарства, освіти, цифровізації та протидії кібер- і гібридним загрозам.

Зокрема, ішлося про гуманітарну ініціативу "Зерно з України", завдяки якій вдалося забезпечити продовольством понад 10 млн людей у 12 країнах Африки.

Зазначається, що участь у зустрічі також узяли представники українських міністерств: економіки, аграрної політики та продовольства, цифрової трансформації, освіти і науки, а також спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Україна розглядає Африку не просто як регіон для експорту, а як стратегічного партнера у формуванні глобальної продовольчої безпеки. Завдання – не лише відновити, а й розширити економічні зв’язки з африканськими партнерами, використовуючи всі наші конкурентні переваги у сфері агропромислового комплексу, освіти і науки, цифрових технологій і подолання кіберзагроз

- сказав Брусило.

Крім того, обговорили співпрацю в галузі цифрових технологій і трансформацій, зокрема використання українського досвіду в розвитку цифрової інфраструктури африканських країн.

Також особливу увагу приділили освітньому напряму. Ішлося про розширення освітніх програм і академічних обмінів з акцентом на потреби африканських країн у підготовці кваліфікованих фахівців в Україні.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Міністерство освіти і науки України
Ботсвана
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