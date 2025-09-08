$41.350.00
Трамп сообщил, что "очень скоро" поговорит с путиным

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Дональд Трамп планирует переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Американский лидер уверен, что сможет уладить ситуацию, ссылаясь на свой опыт завершения семи конфликтов.

Трамп сообщил, что "очень скоро" поговорит с путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией. Об этом Глава Белого дома заявил журналистам после возвращения с US Open в Нью-Йорке, передает УНН.

Очень скоро, в течение ближайших нескольких дней (пообщаюсь с путиным. - ред.). Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем

- сказал Президент США.

Трамп в очередной раз напомнил, что урегулировал семь конфликтов, которые считалось невозможным завершить.

По его словам, один конфликт длился 31 год и в нем погибло 10 миллионов человек, а другой - 34 года, с 8 миллионами жертв.

В качестве примера, американский лидер также привел конфликт в Конго, который годами длился с Руандой и унес жизни около 9 миллионов человек.

"Все урегулированы, все довольны. Тот, который я считал для себя самым легким - из-за Путина, я так думал - должен был быть проще. Однако этого не произошло, но мы все равно достигнем урегулирования", - добавил Трамп.

Напомним

В начале сентября президент США Дональд Трамп заявлял о запланированном разговоре с российским лидером владимиром путиным в ближайшие дни. Трамп также отметил, что имеет влияние для завершения войны и уже закончил семь войн.

В августе Глава Белого дома заверил, что война может быть завершена за неделю-две. Обе стороны конфликта выразили желание заключить соглашение.

