Трамп сообщил, что "очень скоро" поговорит с путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией. Об этом Глава Белого дома заявил журналистам после возвращения с US Open в Нью-Йорке, передает УНН.

Очень скоро, в течение ближайших нескольких дней (пообщаюсь с путиным. - ред.). Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем