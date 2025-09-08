Трамп сообщил, что "очень скоро" поговорит с путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Американский лидер уверен, что сможет уладить ситуацию, ссылаясь на свой опыт завершения семи конфликтов.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией. Об этом Глава Белого дома заявил журналистам после возвращения с US Open в Нью-Йорке, передает УНН.
Очень скоро, в течение ближайших нескольких дней (пообщаюсь с путиным. - ред.). Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем
Трамп в очередной раз напомнил, что урегулировал семь конфликтов, которые считалось невозможным завершить.
По его словам, один конфликт длился 31 год и в нем погибло 10 миллионов человек, а другой - 34 года, с 8 миллионами жертв.
В качестве примера, американский лидер также привел конфликт в Конго, который годами длился с Руандой и унес жизни около 9 миллионов человек.
"Все урегулированы, все довольны. Тот, который я считал для себя самым легким - из-за Путина, я так думал - должен был быть проще. Однако этого не произошло, но мы все равно достигнем урегулирования", - добавил Трамп.
Напомним
В начале сентября президент США Дональд Трамп заявлял о запланированном разговоре с российским лидером владимиром путиным в ближайшие дни. Трамп также отметил, что имеет влияние для завершения войны и уже закончил семь войн.
В августе Глава Белого дома заверил, что война может быть завершена за неделю-две. Обе стороны конфликта выразили желание заключить соглашение.
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп08.09.25, 02:43 • 702 просмотра