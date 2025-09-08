$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 244 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 11328 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 27705 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 39475 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 57681 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 71162 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 103087 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 86363 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53164 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57388 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Радуются только идиоты или подонки": мэр Днепра Филатов отреагировал на удар по Кабмину
7 сентября, 15:22 • 5156 просмотра
ССО Украины и партизаны уничтожили ключевой объект на нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае
7 сентября, 15:48 • 4222 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню
7 сентября, 16:35 • 11186 просмотра
"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явление
7 сентября, 17:28 • 4040 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState
21:49 • 4068 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 103087 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 86363 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 81176 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 60095 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 81760 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Франция
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 15800 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 21610 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 54082 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 109670 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 51031 просмотра
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих визитах европейских лидеров в Вашингтон для обсуждения урегулирования российско-украинской войны. Он также планирует разговор с путиным на фоне недавних российских обстрелов Киева.

В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни некоторые европейские лидеры прибудут в Вашингтон для обсуждения путей урегулирования российско-украинской войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или во вторник индивидуально

- отметил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что в ближайшее время планирует разговор с путиным. В то же время он выразил недовольство текущей ситуацией на фоне массированного российского обстрела Киева, в результате которого было повреждено правительственное здание.

Ситуация с россией и Украиной, мы собираемся ее решить

- добавил он.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания по жилым домам, также подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына.

Кроме этого, россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко.

Более 800 дронов и 13 ракет: в Киеве и регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ - Зеленский07.09.25, 10:37 • 4792 просмотра

Вероника Марченко

Политика
Владимир Путин
Юлия Свириденко
Вашингтон
Дональд Трамп
Украина
Киев