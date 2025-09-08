В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих визитах европейских лидеров в Вашингтон для обсуждения урегулирования российско-украинской войны. Он также планирует разговор с путиным на фоне недавних российских обстрелов Киева.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни некоторые европейские лидеры прибудут в Вашингтон для обсуждения путей урегулирования российско-украинской войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters. Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или во вторник индивидуально - отметил Трамп. Кроме того, президент США сообщил, что в ближайшее время планирует разговор с путиным. В то же время он выразил недовольство текущей ситуацией на фоне массированного российского обстрела Киева, в результате которого было повреждено правительственное здание. Ситуация с россией и Украиной, мы собираемся ее решить - добавил он. Напомним В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания по жилым домам, также подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына. Кроме этого, россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. Более 800 дронов и 13 ракет: в Киеве и регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ - Зеленский