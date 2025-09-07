Более 800 дронов и 13 ракет: в Киеве и регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ - Зеленский

С ночи аварийные службы работают на местах ударов: в Киеве разбирают завалы разрушенных жилых домов и тушат пожар на месте попадания в Кабмине. На фоне трагедии Президент подчеркнул: каждая дополнительная система противовоздушной обороны спасает гражданских, поэтому союзники должны как можно быстрее выполнить договоренности по усилению ПВО и усилению санкций, пишет УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Детали

С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов: более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре – баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киеве по состоянию на сейчас известно о двух погибших людях, из них один ребенок. Также в столице повреждено здание Кабинета Министров – начался пожар на верхних этажах.

Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, известно о погибших в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе.

Многие регионы пострадали за прошедшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы. Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, – сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов - сообщил Президент

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали столицу. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди которых ребенок. Пострадавших – по меньшей мере 18. В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар.