Более 800 дронов и 13 ракет: в Киеве и регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ - Зеленский

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 4318 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 10575 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 33636 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 52236 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 76420 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 67602 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 48902 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 53303 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 68511 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36450 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
47%
756мм
Популярные новости
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА7 сентября, 00:36 • 20494 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)7 сентября, 01:43 • 19901 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко7 сентября, 01:55 • 13905 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки02:43 • 15305 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади03:40 • 14538 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 76422 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 67604 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 68513 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 48076 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 70854 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Запорожье
Кременчуг
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 14860 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 47976 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 101985 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 45431 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 49567 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор

Более 800 дронов и 13 ракет: в Киеве и регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Украине продолжается ликвидация последствий российских ударов, зафиксировано более 800 дронов и 13 ракет. В Киеве двое погибших, среди них ребенок, повреждено здание Кабмина.

Более 800 дронов и 13 ракет: в Киеве и регионах продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ - Зеленский

С ночи аварийные службы работают на местах ударов: в Киеве разбирают завалы разрушенных жилых домов и тушат пожар на месте попадания в Кабмине. На фоне трагедии Президент подчеркнул: каждая дополнительная система противовоздушной обороны спасает гражданских, поэтому союзники должны как можно быстрее выполнить договоренности по усилению ПВО и усилению санкций, пишет УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Детали

С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов: более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре – баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси

- говорится в сообщении. 

Также сообщается, что в Киеве по состоянию на сейчас известно о двух погибших людях, из них один ребенок. Также в столице повреждено здание Кабинета Министров – начался пожар на верхних этажах.

Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, известно о погибших в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе.

Многие регионы пострадали за прошедшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы. Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, – сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов

- сообщил Президент 

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали столицу. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди которых ребенок. Пострадавших – по меньшей мере 18. В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар. 

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Государственная граница Украины
Сумская область
Беларусь
Черниговская область
Вашингтон
Париж
Владимир Зеленский
Украина
Кривой Рог
Запорожье
Одесса
Киев