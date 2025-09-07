Понад 800 дронів та 13 ракет: у Києві та регіонах триває ліквідація наслідків масованої атаки рф - Зеленський

З ночі аварійні служби працюють на місцях ударів: у Києві розбирають завали зруйнованих житлових будинків і гасять пожежу на місці влучання у Кабміні. На тлі трагедії Президент наголосив: кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує цивільних, тому союзники мають якнайшвидше виконати домовленості щодо посилення ППО та посилення санкцій, пише УНН із посиланням на Володимира Зеленського.

Також повідомляється, що у Києві станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Також у столиці пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах.

Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торгівельних складів у Кривому Розі, відомо про загиблих у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі.

Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби. Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів