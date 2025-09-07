$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Понад 800 дронів та 13 ракет: у Києві та регіонах триває ліквідація наслідків масованої атаки рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 894 перегляди

В Україні триває ліквідація наслідків російських ударів, зафіксовано понад 800 дронів та 13 ракет. У Києві двоє загиблих, серед них дитина, пошкоджено будівлю Кабміну.

Понад 800 дронів та 13 ракет: у Києві та регіонах триває ліквідація наслідків масованої атаки рф - Зеленський

З ночі аварійні служби працюють на місцях ударів: у Києві розбирають завали зруйнованих житлових будинків і гасять пожежу на місці влучання у Кабміні. На тлі трагедії Президент наголосив: кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує цивільних, тому союзники мають якнайшвидше виконати домовленості щодо посилення ППО та посилення санкцій, пише УНН із посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі

З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів: понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі

- ідеться у повідомленні. 

Також повідомляється, що у Києві станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Також у столиці пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах.

Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торгівельних складів у Кривому Розі, відомо про загиблих у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі.

Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби. Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів

- повідомив Президент 

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували столицю. Зафіксовано влучення та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед яких дитина. Постраждалих – щонайменше 18. У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа. 

Альона Уткіна

