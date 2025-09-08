У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про майбутні візити європейських лідерів до Вашингтона для обговорення врегулювання російсько-української війни. Він також планує розмову з путіним на тлі нещодавніх російських обстрілів Києва.
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями деякі європейські лідери прибудуть до Вашингтона для обговорення шляхів врегулювання російсько-української війни. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або у вівторок індивідуально
Крім того, президент США повідомив, що найближчим часом планує розмову з путіним. Водночас він висловив незадоволення поточною ситуацією на тлі масованого російського обстрілу Києва, внаслідок якого було пошкоджено урядову будівлю.
Ситуація з росією та Україною, ми збираємося її вирішити
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання по житловим будинкам, також підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.
Окрім цього, росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
