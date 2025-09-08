$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 256 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 11337 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 27719 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 39485 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 57690 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 71169 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 103098 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 86369 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53164 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57388 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
81%
755мм
Популярнi новини
"Радіють лише ідіоти чи покидьки": мер Дніпра Філатов відреагував на удар по Кабміну7 вересня, 15:22 • 5156 перегляди
ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї7 вересня, 15:48 • 4222 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю7 вересня, 16:35 • 11186 перегляди
"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явищеPhotoVideo7 вересня, 17:28 • 4040 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto21:49 • 4068 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 103100 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 86371 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 81182 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 60101 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 81767 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Франція
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 15805 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 21615 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 54088 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 109677 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 51038 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про майбутні візити європейських лідерів до Вашингтона для обговорення врегулювання російсько-української війни. Він також планує розмову з путіним на тлі нещодавніх російських обстрілів Києва.

У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями деякі європейські лідери прибудуть до Вашингтона для обговорення шляхів врегулювання російсько-української війни. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або у вівторок індивідуально

- зазначив Трамп.

Крім того, президент США повідомив, що найближчим часом планує розмову з путіним. Водночас він висловив незадоволення поточною ситуацією на тлі масованого російського обстрілу Києва, внаслідок якого було пошкоджено урядову будівлю.

Ситуація з росією та Україною, ми збираємося її вирішити

- додав він.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання по житловим будинкам, також підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.

Окрім цього, росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Понад 800 дронів та 13 ракет: у Києві та регіонах триває ліквідація наслідків масованої атаки рф - Зеленський07.09.25, 10:37 • 4792 перегляди

Вероніка Марченко

Політика
Володимир Путін
Юлія Свириденко
Вашингтон
Дональд Трамп
Україна
Київ