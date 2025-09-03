Трамп заявив, що невдовзі проведе розмову з путіним

$41.360.01
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до ЄвросоюзуPhoto
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до ЄвросоюзуPhoto
Зіркові прем'єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України
Трамп заявив, що невдовзі проведе розмову з путіним

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп заявив про заплановану розмову з російським лідером Володимиром Путіним найближчими днями. Трамп також зазначив, що має вплив для завершення війни та вже закінчив сім війн.

Президент США Дональд Трамп невдовзі проведе розмову з російським диктатором володимиром путіним. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, передає УНН.

Деталі

Я збираюся поговорити з ним дуже скоро, і тоді я приблизно буду знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте, і в інших сферах теж діяли рішуче. Але я буду говорити з ним у найближчі кілька днів, і тоді побачимо.

- сказав Трамп.

Він додав, що має певний вплив, щоб закінчити війну.

Я 7 війн вже закінчив. Були серед них війни, які я вважав більш складними, ніж війна між росією та України. Я вважав, що це питання буде простіше

- додав Трамп.

 Нагадаємо

 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні або найближчими днями він буде говорити з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вони узгодять допомогу Україні та санкції проти росії, у разі якщо зустріч з російським диктатором володимиром путіним не відбудеться.

Сім стовпів молодості: Сі Цзіньпін обговорив з путіним як дожити до 150 років

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща