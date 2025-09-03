Трамп заявив, що невдовзі проведе розмову з путіним

Президент США Дональд Трамп невдовзі проведе розмову з російським диктатором володимиром путіним. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, передає УНН.

Я збираюся поговорити з ним дуже скоро, і тоді я приблизно буду знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте, і в інших сферах теж діяли рішуче. Але я буду говорити з ним у найближчі кілька днів, і тоді побачимо.