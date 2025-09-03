Трамп заявив, що невдовзі проведе розмову з путіним
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про заплановану розмову з російським лідером Володимиром Путіним найближчими днями. Трамп також зазначив, що має вплив для завершення війни та вже закінчив сім війн.
Президент США Дональд Трамп невдовзі проведе розмову з російським диктатором володимиром путіним. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, передає УНН.
Деталі
Я збираюся поговорити з ним дуже скоро, і тоді я приблизно буду знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте, і в інших сферах теж діяли рішуче. Але я буду говорити з ним у найближчі кілька днів, і тоді побачимо.
Він додав, що має певний вплив, щоб закінчити війну.
Я 7 війн вже закінчив. Були серед них війни, які я вважав більш складними, ніж війна між росією та України. Я вважав, що це питання буде простіше
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні або найближчими днями він буде говорити з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вони узгодять допомогу Україні та санкції проти росії, у разі якщо зустріч з російським диктатором володимиром путіним не відбудеться.
