Трамп заявил, что вскоре проведет разговор с Путиным
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о запланированном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп также отметил, что имеет влияние для завершения войны и уже закончил семь войн.
Президент США Дональд Трамп вскоре проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, передает УНН.
Детали
Я собираюсь поговорить с ним очень скоро, и тогда я примерно буду знать, что мы собираемся делать. Мы приняли очень решительные меры, как вы знаете, и в других сферах тоже действовали решительно. Но я буду говорить с ним в ближайшие несколько дней, и тогда увидим.
Он добавил, что имеет определенное влияние, чтобы закончить войну.
Я 7 войн уже закончил. Были среди них войны, которые я считал более сложными, чем война между Россией и Украиной. Я считал, что этот вопрос будет проще
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против России, в случае если встреча с российским диктатором Владимиром Путиным не состоится.
