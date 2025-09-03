$41.360.01
Трамп заявил, что вскоре проведет разговор с Путиным

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о запланированном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп также отметил, что имеет влияние для завершения войны и уже закончил семь войн.

Трамп заявил, что вскоре проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп вскоре проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, передает УНН.

Детали

Я собираюсь поговорить с ним очень скоро, и тогда я примерно буду знать, что мы собираемся делать. Мы приняли очень решительные меры, как вы знаете, и в других сферах тоже действовали решительно. Но я буду говорить с ним в ближайшие несколько дней, и тогда увидим.

- сказал Трамп.

Он добавил, что имеет определенное влияние, чтобы закончить войну.

Я 7 войн уже закончил. Были среди них войны, которые я считал более сложными, чем война между Россией и Украиной. Я считал, что этот вопрос будет проще

- добавил Трамп.

 Напомним

 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против России, в случае если встреча с российским диктатором Владимиром Путиным не состоится.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша