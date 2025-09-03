Трамп заявил, что вскоре проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп вскоре проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, передает УНН.

Я собираюсь поговорить с ним очень скоро, и тогда я примерно буду знать, что мы собираемся делать. Мы приняли очень решительные меры, как вы знаете, и в других сферах тоже действовали решительно. Но я буду говорить с ним в ближайшие несколько дней, и тогда увидим.