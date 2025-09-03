Семь столпов молодости: Си Цзиньпин обсудил с Путиным, как дожить до 150 лет

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
12:08 • 3314 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 12471 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 12559 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 16715 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 17097 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 20578 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32435 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 30617 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 85688 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105555 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 242287 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 242222 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 233203 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 229798 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 223861 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 12494 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 19116 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32448 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 30627 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 85697 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 22154 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 35754 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 38388 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 52458 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 97789 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Семь столпов молодости: Си Цзиньпин обсудил с Путиным, как дожить до 150 лет

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Лидеры Китая, РФ и КНДР обсуждали возможность дожить до 150 лет во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь. Путин упомянул о трансплантации органов, а Си Цзиньпин – о прогнозах долголетия.

Семь столпов молодости: Си Цзиньпин обсудил с Путиным, как дожить до 150 лет

Во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь в Пекине, лидеры Китая, РФ и КНДР обсуждали детство в 70 лет и шанс жить до 150 лет включительно.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Председатель Китая Си Цзиньпин на пути к воротам Тяньаньмэнь (главный вход в императорский дворец - ред.), вместе с главой кремля владимиром путиным и руководителем КНДР Ким Чен Ыном обсуждал возможность того, что в "наши дни" люди имеют "шанс" дожить до 150 лет. Разговор между руководителями 3-х стран был записан в прямом эфире, при этом были доступны лишь отрывки фраз.  

Переводчик, очевидно передавая слова Си, затем сказал на русском языке:

Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет вы все еще ребенок

Глава кремля также что-то ответил, - как пишет Bloomberg, путин жестикулировал пальцами во время разговора, впрочем комментарий диктатора из РФ не был четко слышен в записи разговора.

Но в СМИ в целом делают вывод, что Си и путин обсуждали что-то вроде "как достичь бессмертия".

Приводятся следующие слова путина. Переводчик перевел на мандаринский язык слова президента РФ: 

С развитием биотехнологий человеческие органы можно постоянно трансплантировать, и люди могут жить все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия

- говорилось в переводе.

Си Цзиньпин снова сказал на мандаринском языке: 

Прогнозы таковы, что в этом веке есть шанс дожить до 150 лет

- заявил лидер КНР.

Справка

Разговор в Пекине состоялся за несколько минут до того, как Си Цзиньпин произнес речь в честь победы Китая над японской агрессией.

Далее состоялся пышный парад нового оружия, демонстрируя растущую мощь Китая. Трех глав стран - Китая, РФ и Северной Кореи - во время восхождения к Вратам небесного спокойствия сопровождали переводчики. 

Напомним

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина в Пекине, согласно материалу Bloomberg, подчеркнула их тесные связи. Эта обновленная коммуникация сложилась после полномасштабного вторжения москвы в Украину. 

"Теплые" отношения пошли на пользу обеим сторонам, пока экономика россии борется с западными санкциями 

- считает издание. 

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Ким Чен Ын
Пекин
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Украина