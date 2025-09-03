Семь столпов молодости: Си Цзиньпин обсудил с Путиным, как дожить до 150 лет

Во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь в Пекине, лидеры Китая, РФ и КНДР обсуждали детство в 70 лет и шанс жить до 150 лет включительно.

Детали

Председатель Китая Си Цзиньпин на пути к воротам Тяньаньмэнь (главный вход в императорский дворец - ред.), вместе с главой кремля владимиром путиным и руководителем КНДР Ким Чен Ыном обсуждал возможность того, что в "наши дни" люди имеют "шанс" дожить до 150 лет. Разговор между руководителями 3-х стран был записан в прямом эфире, при этом были доступны лишь отрывки фраз.

Переводчик, очевидно передавая слова Си, затем сказал на русском языке:

Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет вы все еще ребенок

Глава кремля также что-то ответил, - как пишет Bloomberg, путин жестикулировал пальцами во время разговора, впрочем комментарий диктатора из РФ не был четко слышен в записи разговора.

Но в СМИ в целом делают вывод, что Си и путин обсуждали что-то вроде "как достичь бессмертия".

Приводятся следующие слова путина. Переводчик перевел на мандаринский язык слова президента РФ:

С развитием биотехнологий человеческие органы можно постоянно трансплантировать, и люди могут жить все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия - говорилось в переводе.

Си Цзиньпин снова сказал на мандаринском языке:

Прогнозы таковы, что в этом веке есть шанс дожить до 150 лет - заявил лидер КНР.

Справка

Разговор в Пекине состоялся за несколько минут до того, как Си Цзиньпин произнес речь в честь победы Китая над японской агрессией.

Далее состоялся пышный парад нового оружия, демонстрируя растущую мощь Китая. Трех глав стран - Китая, РФ и Северной Кореи - во время восхождения к Вратам небесного спокойствия сопровождали переводчики.

Напомним

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина в Пекине, согласно материалу Bloomberg, подчеркнула их тесные связи. Эта обновленная коммуникация сложилась после полномасштабного вторжения москвы в Украину.