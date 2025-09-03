Сім стовпів молодості: Сі Цзіньпін обговорив з путіним як дожити до 150 років

Під час підйому до Брами Тяньаньмень у Пекіні, лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали дитинство у 70 років та шанс жити до 150 років включно.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Голова Китаю Сі Цзіньпін на шляху до воріт Тяньаньмень (головний вхід до імператорського палацу - ред.), разом очільником кремля володимиром путіним та керівником КНДР Кім Чен Ином обговорював можливість того, що у "наші дні" люди мають "шанс" дожити до 150 років. Розмова між керівниками 3-х країн була записана в прямому ефірі, при цьому були доступні лише уривки фраз.

Перекладач, очевидно передаючи слова Сі, потім сказав російською мовою:

Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ви все ще дитина

Очільник кремля також щось відповів, - як пише Bloomberg, путін жестикулював пальцями під час розмови, втім коментар диктатора з рф не було чітко чутно у записі розмови.

Але у ЗМІ загалом роблять висновок, що Сі та путін обговорювали щось на кшталт "як досягти безсмертя".

Наводиться наступні слова путіна. Перекладач перевів мандаринською мовою слова президент рф:

З розвитком біотехнологій людські органи можна постійно трансплантувати, і люди можуть жити все молодше і молодше, і навіть досягти безсмертя - ішлося у перекладі.

Сі Цзіньпін знову сказав мандаринською мовою:

Прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років - заявив лідер КНР.

Розмова у Пекіні відбулася за кілька хвилин до того, як Сі Цзіньпін виголосив промову на честь перемоги Китаю над японською агресією.

Далі відбувся пишний парад нової зброї, демонструючи зростаючу могутність Китаю. Трьох очільників країн - Китаю, рф та Північної Кореї - під час сходження до Брама небесного спокою супроводжували перекладачі.

Зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіня та російського диктатора володимира путіна в Пекіні, згідно з матеріалом Bloomberg, підкреслила їх тісні зв'язки. Ця оновлена коммунікація склалися після повномасштабного вторгнення москви в Україну.