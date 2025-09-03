Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про майбутню розмову з Дональдом Трампом. Обговорюватимуть допомогу Україні та санкції проти росії, якщо зустріч з путіним не відбудеться.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні або найближчими днями він буде говорити з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вони узгодять допомогу Україні та санкції проти росії, у разі якщо зустріч з російським диктатором володимиром путіним не відбудеться. Про це заявив Глава держави під час брифінгу, повідомляє УНН.
Якщо не буде цієї зустрічі (з володимиром путіним – ред.), то тоді нам буде потрібна військова допомога, підтримка у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він сказав, що дасть відповідь через кілька тижнів. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання також
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава має сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм у рамках майбутніх гарантій безпеки.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський прибув до Данії. Він проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та переговори з лідерами формату NB8.