$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 244 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 766 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 7438 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 20244 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16270 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20271 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20026 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22077 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 36870 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34234 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
