Зеленський прибув до Данії, планується зустріч з лідерами формату NB8

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 5736 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 12625 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 18909 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 19899 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 75819 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 103435 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 143250 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151333 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80529 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143747 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.9м/с
51%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 233964 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 233889 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 224210 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 220779 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 215138 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 10880 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 18898 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 19888 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 75809 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 143245 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Пекін
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 17427 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 31302 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 34226 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 48524 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 93991 перегляди
Актуальне
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Фейкові новини
Мі-8
Financial Times

Зеленський прибув до Данії, планується зустріч з лідерами формату NB8

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент Володимир Зеленський прибув до Данії. Він проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та переговори з лідерами формату NB8.

Зеленський прибув до Данії, планується зустріч з лідерами формату NB8

Президент Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі із премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та переговорів із лідерами формату NB8. Про це заявив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі із пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та переговорів із лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic 8)

- повідомив Никифоров.

Довідково

Nordic-Baltic Eight (NB8) — регіональний формат співробітництва, який включає: Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України.

Зеленський повідомляв, що Україна представить партнерам своє бачення гарантій безпеки.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Метте Фредеріксен
Данія
Володимир Зеленський
Україна