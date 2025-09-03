Зеленський прибув до Данії, планується зустріч з лідерами формату NB8
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі із премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та переговорів із лідерами формату NB8. Про це заявив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає УНН.
Довідково
Nordic-Baltic Eight (NB8) — регіональний формат співробітництва, який включає: Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України.
Зеленський повідомляв, що Україна представить партнерам своє бачення гарантій безпеки.