Зеленський про гарантії безпеки: представимо колегам, буде діалог й суперечка

Ексклюзив
14:32 • 7272 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 28234 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
12:17 • 30363 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 24496 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 40880 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 34942 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 56573 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 68392 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65456 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160735 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
12:17 • 30364 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Жозеп Боррель
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Німеччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Мі-8
Facebook
The Times
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленський про гарантії безпеки: представимо колегам, буде діалог й суперечка

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Зеленський анонсував представлення партнерам бачення України щодо гарантій безпеки. Він прагне юридично зобов'язуючих гарантій, на відміну від Будапештського меморандуму.

Зеленський про гарантії безпеки: представимо колегам, буде діалог й суперечка

Україна представить партнерам своє бачення гарантій безпеки. В будь-якому випадку буде діалог й буде сперечання. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Окреслення базових речей щодо гарантій безпеки, як ми бачимо, я сказав. Ми представимо нашим колегам. В будь-якому випадку буде діалог й буде сперечання. Це нормально. Свобода слова. Ми хочемо спочатку побудувати інфраструктуру і розуміти, як кажуть партнери, яка буде хореографія цього. Я хочу на наступному тижні це проговорити, а потім я думаю, за якийсь невеликий час зрозуміти хто на що готовий

- сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна хоче, щоб безпекові гарантії мали юридичний характер.

Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, ключових принаймні, від США були підтримані парламентами й відповідно Конгресом – так. Ми хочемо юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, ми не хочемо Будапештський меморандум, ми хочемо серйозний документ

- наголосив Зеленський.

Президент назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України

Доповнення

Зеленський заявляв, що на наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом.

Анна Мурашко

Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна