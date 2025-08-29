Зеленський про гарантії безпеки: представимо колегам, буде діалог й суперечка
Київ • УНН
Президент Зеленський анонсував представлення партнерам бачення України щодо гарантій безпеки. Він прагне юридично зобов'язуючих гарантій, на відміну від Будапештського меморандуму.
Україна представить партнерам своє бачення гарантій безпеки. В будь-якому випадку буде діалог й буде сперечання. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Окреслення базових речей щодо гарантій безпеки, як ми бачимо, я сказав. Ми представимо нашим колегам. В будь-якому випадку буде діалог й буде сперечання. Це нормально. Свобода слова. Ми хочемо спочатку побудувати інфраструктуру і розуміти, як кажуть партнери, яка буде хореографія цього. Я хочу на наступному тижні це проговорити, а потім я думаю, за якийсь невеликий час зрозуміти хто на що готовий
Зеленський наголосив, що Україна хоче, щоб безпекові гарантії мали юридичний характер.
Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, ключових принаймні, від США були підтримані парламентами й відповідно Конгресом – так. Ми хочемо юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, ми не хочемо Будапештський меморандум, ми хочемо серйозний документ
Доповнення
Зеленський заявляв, що на наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом.