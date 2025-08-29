Зеленський про гарантії безпеки: представимо колегам, буде діалог й суперечка

Україна представить партнерам своє бачення гарантій безпеки. В будь-якому випадку буде діалог й буде сперечання. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Окреслення базових речей щодо гарантій безпеки, як ми бачимо, я сказав. Ми представимо нашим колегам. В будь-якому випадку буде діалог й буде сперечання. Це нормально. Свобода слова. Ми хочемо спочатку побудувати інфраструктуру і розуміти, як кажуть партнери, яка буде хореографія цього. Я хочу на наступному тижні це проговорити, а потім я думаю, за якийсь невеликий час зрозуміти хто на що готовий