Зеленский о гарантиях безопасности: представим коллегам, будет диалог и спор

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 7162 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 27926 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 30062 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 24317 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 40737 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 34852 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 56379 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 68367 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 65440 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 160729 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
21%
750мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 17167 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 18139 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 19475 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 24540 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 23111 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 23381 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 24861 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 27973 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 30109 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 56407 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Андрій Єрмак
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 11121 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 149513 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 178785 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 180355 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 167970 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленский о гарантиях безопасности: представим коллегам, будет диалог и спор

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Зеленский анонсировал представление партнерам видения Украины относительно гарантий безопасности. Он стремится к юридически обязывающим гарантиям, в отличие от Будапештского меморандума.

Зеленский о гарантиях безопасности: представим коллегам, будет диалог и спор

Украина представит партнерам свое видение гарантий безопасности. В любом случае будет диалог и будут споры. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Очертание базовых вещей относительно гарантий безопасности, как мы видим, я сказал. Мы представим нашим коллегам. В любом случае будет диалог и будут споры. Это нормально. Свобода слова. Мы хотим сначала построить инфраструктуру и понимать, как говорят партнеры, какая будет хореография этого. Я хочу на следующей неделе это проговорить, а потом я думаю, за какое-то небольшое время понять кто на что готов

- сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет, чтобы гарантии безопасности имели юридический характер.

Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности от стран Европы, ключевых по крайней мере, от США были поддержаны парламентами и соответственно Конгрессом – да. Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим Будапештский меморандум, мы хотим серьезный документ

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины29.08.25, 15:58 • 1704 просмотра

Дополнение

Зеленский заявлял, что на следующей неделе планируется встреча с европейскими лидерами, ведь нужно расставить точки относительно гарантий безопасности и идти одним путем.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина