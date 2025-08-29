Зеленский о гарантиях безопасности: представим коллегам, будет диалог и спор
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал представление партнерам видения Украины относительно гарантий безопасности. Он стремится к юридически обязывающим гарантиям, в отличие от Будапештского меморандума.
Украина представит партнерам свое видение гарантий безопасности. В любом случае будет диалог и будут споры. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Очертание базовых вещей относительно гарантий безопасности, как мы видим, я сказал. Мы представим нашим коллегам. В любом случае будет диалог и будут споры. Это нормально. Свобода слова. Мы хотим сначала построить инфраструктуру и понимать, как говорят партнеры, какая будет хореография этого. Я хочу на следующей неделе это проговорить, а потом я думаю, за какое-то небольшое время понять кто на что готов
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет, чтобы гарантии безопасности имели юридический характер.
Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности от стран Европы, ключевых по крайней мере, от США были поддержаны парламентами и соответственно Конгрессом – да. Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим Будапештский меморандум, мы хотим серьезный документ
Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины29.08.25, 15:58 • 1704 просмотра
Дополнение
Зеленский заявлял, что на следующей неделе планируется встреча с европейскими лидерами, ведь нужно расставить точки относительно гарантий безопасности и идти одним путем.