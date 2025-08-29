Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины, среди которых финансирование и сохранение армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против рф. Об этом Зеленский сказал во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Относительно гарантий безопасности. Почему организовываем, например, на следующей неделе европейский трек, потому что нам нужно, чтобы архитектура уже вообще была понятна всем. Потом мы хотим подключиться к президенту Трампу в течение одной встречи на следующей неделе и сказать, как мы это видим", - отметил Президент.

"Всех деталей не скажу. Считаю, что блоки важны для Украины: первый блок - это то, что всем понятно, наша армия. На мой взгляд, этот блок состоит из финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Способность финансирования армии именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что поддержка армии включает финансирование отечественного производства: дроны, технологии; европейское производство - ПВО, артиллерия; американское оружие.

"Вторая часть - мы всегда с вами хотели в НАТО. Пока не дают. Если не НАТО, а нам говорят по силе, как НАТО, но не НАТО, то есть значит во втором треке мы должны понять, на что готовы партнеры. Потому что это и есть альянс. Эту часть я хочу обсуждать с партнерами на следующей неделе, но уже без наших военных, потому что были консультации Генштабов, были консультации главкомов, и на мой взгляд, нам нужно включаться лидерам, чтобы достичь договоренностей, а уже потом переходить на военных", - добавил Зеленский.

По его словам, третий блок - санкции, ведь это гарантии безопасности.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. Ведется работа над каждым конкретным компонентом. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Эрдоган привлекает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности.