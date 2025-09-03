$41.360.01
Зеленский прибыл в Данию, планируется встреча с лидерами формата NB8

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоры с лидерами формата NB8.

Зеленский прибыл в Данию, планируется встреча с лидерами формата NB8

Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с госпожой премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8)

- сообщил Никифоров.

Справка

Nordic-Baltic Eight (NB8) — региональный формат сотрудничества, который включает: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих относительно реального наполнения гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сообщал, что Украина представит партнерам свое видение гарантий безопасности.

Анна Мурашко

