Зеленский прибыл в Данию, планируется встреча с лидерами формата NB8
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоры с лидерами формата NB8.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.
Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с госпожой премьер-министром Метте Фредериксен и переговоров с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8)
Справка
Nordic-Baltic Eight (NB8) — региональный формат сотрудничества, который включает: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих относительно реального наполнения гарантий безопасности для Украины.
Зеленский сообщал, что Украина представит партнерам свое видение гарантий безопасности.