Україна узгодила основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо гарантій безпеки - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про узгодження основи для подальших контактів щодо гарантій безпеки для України. Також триває активна робота над синхронізацією санкцій з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Ми працюємо – дуже активно – з командою США. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів у Європі. Наші формати, зокрема Україна – Північна Європа, а також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально
Він наголосив, що триває робота і щодо санкцій, зокрема з ЄС, Великою Британією, іншими партнерами.
Синхронізація санкцій – наших і партнерів – це одне з головних завдань на осінь
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер відбудеться засідання коаліції охочих, де обговорять підготовлені пункти гарантування безпеки.