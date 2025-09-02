$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 36893 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 63849 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 106397 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 122129 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 67323 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 129913 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47674 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 85259 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53191 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108121 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Україна узгодила основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо гарантій безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент Зеленський повідомив про узгодження основи для подальших контактів щодо гарантій безпеки для України. Також триває активна робота над синхронізацією санкцій з партнерами.

Україна узгодила основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо гарантій безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України. Ми працюємо – дуже активно – з командою США. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів у Європі. Наші формати, зокрема Україна – Північна Європа, а також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що триває робота і щодо санкцій, зокрема з ЄС, Великою Британією, іншими партнерами.

Синхронізація санкцій – наших і партнерів – це одне з головних завдань на осінь 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер відбудеться засідання коаліції охочих, де обговорять підготовлені пункти гарантування безпеки.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Велика Британія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна