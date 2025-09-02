$41.370.05
Украина согласовала основу для дальнейших контактов с "Коалицией желающих" по гарантиям безопасности – Зеленский

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент Зеленский сообщил о согласовании основы для дальнейших контактов по гарантиям безопасности для Украины. Также продолжается активная работа над синхронизацией санкций с партнерами.

Украина согласовала основу для дальнейших контактов с "Коалицией желающих" по гарантиям безопасности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих относительно реального наполнения гарантий безопасности для Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня согласовали основу для дальнейших контактов с участниками коалиции желающих относительно реального наполнения гарантий безопасности для Украины. Мы работаем – очень активно – с командой США. В ближайшее время будем говорить с лидерами стран-партнеров в Европе. Наши форматы, в частности Украина – Северная Европа, а также Вашингтонский формат, наполняем все это содержанием максимально 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что продолжается работа и по санкциям, в частности с ЕС, Великобританией, другими партнерами.

Синхронизация санкций – наших и партнеров – это одна из главных задач на осень 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг состоится заседание коалиции желающих, где обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина