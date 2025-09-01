$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 16494 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 24114 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 145400 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 88653 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 158830 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 166014 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 143157 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 116313 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 38111 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки: Зеленський підтвердив, що засідання "коаліції охочих" відбудеться 4 вересня

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент Зеленський повідомив про засідання "коаліції охочих" у четвер, де обговорять гарантії безпеки. Одним з головних компонентів гарантій є членство України в ЄС.

Обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки: Зеленський підтвердив, що засідання "коаліції охочих" відбудеться 4 вересня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер відбудеться засідання коаліції охочих, де обговорять підготовлені пункти гарантування безпеки. Про це Глава української держави повідомив після розмови із прем’єром Португалії Луїшем Монтенегру, передає УНН.

Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них

 - повідомив Зеленський.

За його словами, одним із головних компонентів гарантій безпеки "ми бачимо членство України у Євросоюзі".

Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою

 - резюмував Президент.

Раніше

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

Президент США, ймовірно, не братиме участі в зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі - ЗМІ01.09.25, 18:15 • 3932 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Луїш Монтенегру
Кір Стармер
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Велика Британія
Португалія
Володимир Зеленський
Україна
Молдова