Обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки: Зеленський підтвердив, що засідання "коаліції охочих" відбудеться 4 вересня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер відбудеться засідання коаліції охочих, де обговорять підготовлені пункти гарантування безпеки. Про це Глава української держави повідомив після розмови із прем’єром Португалії Луїшем Монтенегру, передає УНН.

Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них - повідомив Зеленський.

За його словами, одним із головних компонентів гарантій безпеки "ми бачимо членство України у Євросоюзі".

Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою - резюмував Президент.

Раніше

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

Президент США, ймовірно, не братиме участі в зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі - ЗМІ