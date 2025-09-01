Президент США, ймовірно, не братиме участі в зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі - ЗМІ

$41.320.06
Ексклюзив
14:20 • 3336 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 12317 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 87626 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 62166 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 111195 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 119999 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 107947 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 89324 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35912 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 25246 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 90029 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 89116 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 77251 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 74944 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 67220 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 3336 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 29558 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 111196 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 120000 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 107948 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 13266 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 143465 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 273460 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 294201 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 289199 перегляди
Президент США, ймовірно, не братиме участі в зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Лідери "коаліції охочих" обговорять гарантії безпеки для України та наслідки відмови рф від миру. Зустріч, ймовірно, пройде без участі Трампа, але із Зеленським.

Президент США, ймовірно, не братиме участі в зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі - ЗМІ

Європейські лідери зустрінуться в Парижі, щоб обговорять роботу над гарантіями безпеки для України. Також вони проаналізують наслідки "впертої" відмови росії припинити війну. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не братиме участі в зустрічі, пише УНН з посиланням на The Guardian та AFP.

Лідери обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підбиють підсумки наслідків, які слід винести з позиції росії, яка вперто відмовляється від миру 

- йдеться у заяві адміністрації французького президента Емманюеля Макрона.

Джерело повідомило, що головною темою паризьких переговорів будуть гарантії безпеки для України та "сприяння дипломатії, оскільки росіяни знову відмовляються" від зусиль щодо припинення війни.

Зазначається, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не візьме участі у зустрічі, додало джерело. Окремо міністри країн "коаліції" обговорять у середу військову підтримку України, повідомив речник міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

Нагадаємо

Єлисейський палац підтвердив зустріч "Коаліції охочих" у Парижі, яку очолять Макрон і Стармер. Очікується участь Зеленського для обговорення гарантій безпеки.

Себастьян Лекорню
Кір Стармер
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна