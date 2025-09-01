Президент США, ймовірно, не братиме участі в зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі - ЗМІ

Європейські лідери зустрінуться в Парижі, щоб обговорять роботу над гарантіями безпеки для України. Також вони проаналізують наслідки "впертої" відмови росії припинити війну. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не братиме участі в зустрічі, пише УНН з посиланням на The Guardian та AFP.

Лідери обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підбиють підсумки наслідків, які слід винести з позиції росії, яка вперто відмовляється від миру - йдеться у заяві адміністрації французького президента Емманюеля Макрона.

Джерело повідомило, що головною темою паризьких переговорів будуть гарантії безпеки для України та "сприяння дипломатії, оскільки росіяни знову відмовляються" від зусиль щодо припинення війни.

Зазначається, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не візьме участі у зустрічі, додало джерело. Окремо міністри країн "коаліції" обговорять у середу військову підтримку України, повідомив речник міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

