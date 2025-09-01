$41.320.06
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 4 вересня у Парижі, очікується участь Зеленського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Єлисейський палац підтвердив зустріч "Коаліції охочих" у Парижі, яку очолять Макрон і Стармер. Очікується участь Зеленського для обговорення гарантій безпеки.

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 4 вересня у Парижі, очікується участь Зеленського - ЗМІ

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на AFP та The Guardian.

Деталі

"Коаліція охочих" зустрінеться у четвер, підтверджує Єлисейський палац

Раніше повідомлялось, що на зустрічі планують обговорити подальші дії щодо війни в Україні.

Зустріч, яку співголовують Еммануель Макрон від Франції та Кір Стармер від Великої Британії, відбудеться у гібридному форматі та буде зосереджена на гарантіях безпеки для України та єдиній відповіді на відмову росії припинити війну 

- повідомив Єлисейський палац.

Очікується також участь українського президента Володимира Зеленського.

Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28.08.25, 12:33 • 224287 переглядiв

Додамо

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі Financial Times повідомила, що Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть у вересні нову зустріч, під час якої обговорять детальні плани міжнародних гарантій безпеки для України.

Минулого місяця у Вашингтоні Зеленський та Трамп уперше після тривалої паузи провели багатосторонні переговори разом із європейськими лідерами. Наступний етап перемовин відбудеться 4 вересня в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Серед учасників — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн.

Антоніна Туманова

Політика
Кір Стармер
Марк Рютте
Європейська комісія
НАТО
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна