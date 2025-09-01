Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться 4 вересня у Парижі, очікується участь Зеленського - ЗМІ

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на AFP та The Guardian.

Деталі

"Коаліція охочих" зустрінеться у четвер, підтверджує Єлисейський палац

Раніше повідомлялось, що на зустрічі планують обговорити подальші дії щодо війни в Україні.

Зустріч, яку співголовують Еммануель Макрон від Франції та Кір Стармер від Великої Британії, відбудеться у гібридному форматі та буде зосереджена на гарантіях безпеки для України та єдиній відповіді на відмову росії припинити війну - повідомив Єлисейський палац.

Очікується також участь українського президента Володимира Зеленського.

Додамо

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі Financial Times повідомила, що Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть у вересні нову зустріч, під час якої обговорять детальні плани міжнародних гарантій безпеки для України.

Минулого місяця у Вашингтоні Зеленський та Трамп уперше після тривалої паузи провели багатосторонні переговори разом із європейськими лідерами. Наступний етап перемовин відбудеться 4 вересня в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Серед учасників — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн.