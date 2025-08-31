Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Парижі - Financial Times
Київ • УНН
Президенти України та США зустрінуться у вересні для обговорення міжнародних гарантій безпеки. Це стане продовженням переговорів, що відбулися у Вашингтоні.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть у вересні нову зустріч, під час якої обговорять детальні плани міжнародних гарантій безпеки для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі Financial Times, передає УНН.
Деталі
Минулого місяця у Вашингтоні Зеленський та Трамп уперше після тривалої паузи провели багатосторонні переговори разом із європейськими лідерами. Наступний етап перемовин відбудеться 4 вересня в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Серед учасників — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо
США попередили росію про можливі санкції, якщо кремль не просуватиметься до миру з Україною. Це було заявлено на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосили на важливості зустрічі путіна та Зеленського.
кремль, у свою чергу, стверджує, що Європа заважає мирним зусиллям щодо України, які, на їхню думку, узгоджуються між путіним та Трампом.
Сам Трамп розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль щодо України та рф. Білий дім розчарований відсутністю прогресу та позицією європейських лідерів.
Окрім цього, він вважає малоймовірною зустріч путіна та Зеленського та порівняв ситуацію з дітьми на майданчику, які спершу б'ються, а потім радіють зупинці.
