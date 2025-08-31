Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Парижі - Financial Times

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 28867 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 71756 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 86930 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 102658 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 116357 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255143 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113584 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85906 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99862 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 326670 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.3м/с
63%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 22379 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 21302 перегляди
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі31 серпня, 13:27 • 8138 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня31 серпня, 14:45 • 6834 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення16:12 • 5444 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 11339 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 9480 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 7152 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 2156 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 103529 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 233704 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 234749 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 326671 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 274662 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Парубій
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 110086 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 242712 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 265823 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 262901 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 242694 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild

Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Парижі - Financial Times

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Президенти України та США зустрінуться у вересні для обговорення міжнародних гарантій безпеки. Це стане продовженням переговорів, що відбулися у Вашингтоні.

Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Парижі - Financial Times

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть у вересні нову зустріч, під час якої обговорять детальні плани міжнародних гарантій безпеки для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у коментарі Financial Times, передає УНН.

Деталі

Минулого місяця у Вашингтоні Зеленський та Трамп уперше після тривалої паузи провели багатосторонні переговори разом із європейськими лідерами. Наступний етап перемовин відбудеться 4 вересня в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Серед учасників — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

США попередили росію про можливі санкції, якщо кремль не просуватиметься до миру з Україною. Це було заявлено на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосили на важливості зустрічі путіна та Зеленського.

кремль, у свою чергу, стверджує, що Європа заважає мирним зусиллям щодо України, які, на їхню думку, узгоджуються між путіним та Трампом. 

Сам Трамп розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль щодо України та рф. Білий дім розчарований відсутністю прогресу та позицією європейських лідерів. 

Окрім цього, він вважає малоймовірною зустріч путіна та Зеленського та порівняв ситуацію з дітьми на майданчику, які спершу б'ються, а потім радіють зупинці.

"путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один" - Зеленський про дедлайн для рф31.08.25, 22:01 • 1318 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Рада Безпеки ООН
Кір Стармер
Марк Рютте
Європейська комісія
Financial Times
Білий дім
НАТО
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн