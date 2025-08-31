США погрожують росії санкціями за відсутність прогресу у мирних переговорах з Україною - The Guardian

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 20571 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 52086 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 75238 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 91074 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 107257 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252443 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110938 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85156 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99191 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 320643 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 15114 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 13738 перегляди
кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW31 серпня, 03:29 • 4840 перегляди
Запоріжжя повністю відновило електропостачання після російської атаки 30 серпня31 серпня, 04:05 • 5284 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 6404 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 11931 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 8412 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 96570 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 226149 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 228377 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 320643 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 269299 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Херсонська область
Китай
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107297 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240076 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263419 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260626 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240636 перегляди
Фейкові новини
Bild
The New York Times
Мі-8
Мі-24

США погрожують росії санкціями за відсутність прогресу у мирних переговорах з Україною - The Guardian

Київ • УНН

 • 24 перегляди

США попередили росію про можливі санкції, якщо кремль не просуватиметься до миру з Україною. Це було заявлено на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосили на важливості зустрічі путіна та Зеленського.

США погрожують росії санкціями за відсутність прогресу у мирних переговорах з Україною - The Guardian

Сполучені Штати Америки пригрозили застосуванням санкцій щодо росії, якщо кремль не буде просуватися на шляху до миру з Україною і припинення війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Такі попередження були надіслані москві під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яка відбулась минулої п’ятниці. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив, що дії росії ставлять під сумнів серйозність прагнення кремля до миру.

Також Келлі наголосив на важливості зустрічі російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського. Ще він повторив слова президента США Дональда Трампа, що санкції проти рф будуть запроваджені, якщо кремль не припинить війну проти України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість вийти з перемовин, поки росія і Україна не почнуть проявляти більше гнучкості.

Євген Устименко

Володимир Путін
Рада Безпеки ООН
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна