США погрожують росії санкціями за відсутність прогресу у мирних переговорах з Україною - The Guardian
Київ • УНН
США попередили росію про можливі санкції, якщо кремль не просуватиметься до миру з Україною. Це було заявлено на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосили на важливості зустрічі путіна та Зеленського.
Сполучені Штати Америки пригрозили застосуванням санкцій щодо росії, якщо кремль не буде просуватися на шляху до миру з Україною і припинення війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Такі попередження були надіслані москві під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яка відбулась минулої п’ятниці. Радник-посланник місії США Джон Келлі заявив, що дії росії ставлять під сумнів серйозність прагнення кремля до миру.
Також Келлі наголосив на важливості зустрічі російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського. Ще він повторив слова президента США Дональда Трампа, що санкції проти рф будуть запроваджені, якщо кремль не припинить війну проти України.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість вийти з перемовин, поки росія і Україна не почнуть проявляти більше гнучкості.