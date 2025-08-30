Трамп розглядає можливість вийти з перемовин поки рф та Україна не почнуть проявляти гнучкість - Axios

Президент Дональд Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль, поки Україна та росія не почнуть проявляти більше гнучкості. Про це Axios повідомив високопоставлений чиновник Білого дому, передає УНН.

Деталі

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив Axios, що Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль, доки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більше гнучкості.

Ми збираємося сидіти склавши руки й спостерігати. Нехай вони деякий час поборються і подивимося, що станеться - сказав чиновник.

Axios повідомляє, що деякі американські чиновники почали розглядати європейських лідерів як головну перешкоду, попри те, що Трамп провів дружню зустріч з ними та Зеленським менше двох тижнів тому.

Як стало відомо Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери публічно підтримують зусилля президента Трампа щодо припинення війни в Україні, одночасно таємно намагаючись звести нанівець закулісний прогрес, досягнутий після саміту на Алясці.

Білий дім доручив Міністерству фінансів США скласти список санкцій, які Європа може ввести проти росії.

Як підкреслює Axios, через два тижні після саміту між президентом Трампом і президентом рф путіним помітного прогресу в припиненні війни майже не спостерігається. Розчаровані помічники Трампа стверджують, що провину слід звалити на європейських союзників, а не на Трампа чи навіть президента путіна.

Також повідомляється, що чиновники Білого дому втрачають терпіння щодо європейських лідерів, які, за їхніми твердженнями, підштовхують Україну до отримання від росії нереалістичних територіальних поступок.

Axios дізнався, що санкції, які США закликають Європу запровадити проти росії, включають повне припинення всіх закупівель нафти та газу, а також додаткові мита ЄС на Індію та Китай, аналогічні тим, які США вже ввели проти Індії.

Європейці не мають права продовжувати цю війну та виправдовувати необґрунтовані очікування, водночас очікуючи, що Америка нестиме відповідальність. Якщо Європа захоче загострити цю війну, то це буде її справа. Але вони безнадійно вириватимуть поразку з рук перемоги - заявив високопоставлений чиновник Білого дому виданню Axios.

Найближче оточення Трампа вважає, що європейці підштовхують Зеленського до "кращої угоди" — максималістський підхід, який, загострив війну.

Американські офіційні особи вважають, що британські та французькі чиновники діють більш конструктивно. Однак вони скаржаться, що інші великі європейські країни хочуть, щоб США взяли на себе всі витрати, пов'язані з війною, не вносячи при цьому жодного внеску.

Після самітів з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським Трамп неодноразово заявляв, що наступним кроком має бути саміт путіна і Зеленського. Поки що росіяни відмовилися.

рф буде робити все, щоб зустріч на рівні лідерів не відбулась - Президент України

Водночас українці відкинули будь-яке обговорення можливих територіальних поступок, якщо росіяни не сядуть за стіл переговорів.

Трамп був помітно розчарований ситуацією під час засідання Кабінету міністрів у вівторок. "Усі лише позують. Це все нісенітниця", – сказав він.

Для "хорошої угоди" щодо України обидві сторони мають залишитися трохи незадоволеними - Білий дім

Високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у переговорах зі США щодо війни між Україною та росією, висловив здивування критикою з боку США.

Чиновника здивувало припущення, що європейські лідери грають в одну гру з Трампом, а в іншу за його спиною, заявивши, що насправді таких непорозумінь не існує.

Чиновник також сказав, що європейські країни вже працюють над новим набором санкцій проти росії.

У п'ятницю посланець Трампа Стів Віткофф та керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак зустрілися в Нью-Йорку.

Вони обговорили потенційну зустріч Зеленського та Путіна, і Єрмак запросив Віткоффа на перший візит до Києва, але суттєвого прогресу досягнуто не було, повідомило джерело, обізнане з ходом зустрічі.

Захід має примусити росію сісти за стіл переговорів, Україна вийде переможцем - Єрмак