рф буде робити все, щоб зустріч на рівні лідерів не відбулась - Президент України

В кремлі будуть робити все, щоб зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента Володимира Зеленського не відбулась. Про це заявив український лідер під час брифінгу, передає УНН.

Зеленський прокоментував, чи є ознаки, що путін готується зустрітися з ним.

Що я думаю відбувається. Два паралельні процеси. Вони думають яким чином яким чином ця зустріч можлива, але передусім будуть робити все, щоб це не відбулося. Тому що вони будуть робити все, щоб наша зустріч не відбулась, але якщо так будуть складатися пазли… Глобальний Південь й США повинні виконувати зараз свою роль для того, щоб склалися пазли