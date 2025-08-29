$41.260.06
14:32 • 1622 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 12133 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
12:17 • 14749 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
29 серпня, 08:48 • 16288 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
29 серпня, 06:38 • 33327 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
29 серпня, 06:25 • 30978 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 47066 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
28 серпня, 15:40 • 67422 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 13:53 • 64831 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160275 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

рф буде робити все, щоб зустріч на рівні лідерів не відбулась - Президент України

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що кремль робитиме все, щоб зустріч із путіним не відбулася. росія може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів.

рф буде робити все, щоб зустріч на рівні лідерів не відбулась - Президент України

В кремлі будуть робити все, щоб зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента Володимира Зеленського не відбулась. Про це заявив український лідер під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Зеленський прокоментував, чи є ознаки, що путін готується зустрітися з ним.

Що я думаю відбувається. Два паралельні процеси. Вони думають яким чином яким чином ця зустріч можлива, але передусім будуть робити все, щоб це не відбулося. Тому що вони будуть робити все, щоб наша зустріч не відбулась, але якщо так будуть складатися пазли… Глобальний Південь й США повинні виконувати зараз свою роль для того, щоб склалися пазли

- сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський зазначав, що в росії можуть пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі на рівні лідерів, адже в кремлі хочуть відтермінувати можливі санкції від США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться.

кремль прокоментував припущення Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися, запевнивши, що можливість зустрічі "не виключена", знову повторивши "але" у вигляді умови для таких переговорів.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки