рф буде робити все, щоб зустріч на рівні лідерів не відбулась - Президент України
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що кремль робитиме все, щоб зустріч із путіним не відбулася. росія може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів.
В кремлі будуть робити все, щоб зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента Володимира Зеленського не відбулась. Про це заявив український лідер під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Зеленський прокоментував, чи є ознаки, що путін готується зустрітися з ним.
Що я думаю відбувається. Два паралельні процеси. Вони думають яким чином яким чином ця зустріч можлива, але передусім будуть робити все, щоб це не відбулося. Тому що вони будуть робити все, щоб наша зустріч не відбулась, але якщо так будуть складатися пазли… Глобальний Південь й США повинні виконувати зараз свою роль для того, щоб склалися пазли
Доповнення
Зеленський зазначав, що в росії можуть пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі на рівні лідерів, адже в кремлі хочуть відтермінувати можливі санкції від США.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться.
кремль прокоментував припущення Мерца, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може не відбутися, запевнивши, що можливість зустрічі "не виключена", знову повторивши "але" у вигляді умови для таких переговорів.