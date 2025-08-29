рф будет делать все, чтобы встреча на уровне лидеров не состоялась - Президент Украины
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что кремль будет делать все, чтобы встреча с путиным не состоялась. россия может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров.
В кремле будут делать все, чтобы встреча российского диктатора владимира путина и Президента Владимира Зеленского не состоялась. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга, передает УНН.
Детали
Зеленский прокомментировал, есть ли признаки, что Путин готовится встретиться с ним.
Что я думаю происходит. Два параллельных процесса. Они думают, каким образом эта встреча возможна, но прежде всего будут делать все, чтобы это не произошло. Потому что они будут делать все, чтобы наша встреча не состоялась, но если так будут складываться пазлы… Глобальный Юг и США должны выполнять сейчас свою роль для того, чтобы сложились пазлы
Дополнение
Зеленский отмечал, что в россии могут предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи на уровне лидеров, ведь в кремле хотят отсрочить возможные санкции от США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что встречи Зеленского и Путина не состоится.
кремль прокомментировал предположение Мерца, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, заверив, что возможность встречи "не исключена", снова повторив "но" в виде условия для таких переговоров.