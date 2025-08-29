рф будет делать все, чтобы встреча на уровне лидеров не состоялась - Президент Украины

В кремле будут делать все, чтобы встреча российского диктатора владимира путина и Президента Владимира Зеленского не состоялась. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга, передает УНН.

Зеленский прокомментировал, есть ли признаки, что Путин готовится встретиться с ним.

Что я думаю происходит. Два параллельных процесса. Они думают, каким образом эта встреча возможна, но прежде всего будут делать все, чтобы это не произошло. Потому что они будут делать все, чтобы наша встреча не состоялась, но если так будут складываться пазлы… Глобальный Юг и США должны выполнять сейчас свою роль для того, чтобы сложились пазлы