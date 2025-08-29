рф будет делать все, чтобы встреча на уровне лидеров не состоялась - Президент Украины

$41.260.06
Эксклюзив
14:32 • 568 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 9784 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 12626 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 15122 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 32279 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 30424 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 45857 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67267 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 64477 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 158658 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 8280 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 9990 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 11180 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 6538 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 5624 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 5668 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 6578 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 9784 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 12626 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 45857 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 2768 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 144489 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 174076 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 175837 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 163991 просмотра
рф будет делать все, чтобы встреча на уровне лидеров не состоялась - Президент Украины

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что кремль будет делать все, чтобы встреча с путиным не состоялась. россия может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров.

рф будет делать все, чтобы встреча на уровне лидеров не состоялась - Президент Украины

В кремле будут делать все, чтобы встреча российского диктатора владимира путина и Президента Владимира Зеленского не состоялась. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга, передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал, есть ли признаки, что Путин готовится встретиться с ним.

Что я думаю происходит. Два параллельных процесса. Они думают, каким образом эта встреча возможна, но прежде всего будут делать все, чтобы это не произошло. Потому что они будут делать все, чтобы наша встреча не состоялась, но если так будут складываться пазлы… Глобальный Юг и США должны выполнять сейчас свою роль для того, чтобы сложились пазлы

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский отмечал, что в россии могут предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи на уровне лидеров, ведь в кремле хотят отсрочить возможные санкции от США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что встречи Зеленского и Путина не состоится.

кремль прокомментировал предположение Мерца, что встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, заверив, что возможность встречи "не исключена", снова повторив "но" в виде условия для таких переговоров.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты