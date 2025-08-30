Трамп рассматривает возможность выхода из переговоров, пока рф и Украина не начнут проявлять гибкость - Axios

Президент Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий, пока Украина и россия не начнут проявлять больше гибкости. Об этом Axios сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает УНН.

Детали

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости.

Мы собираемся сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они некоторое время поборются и посмотрим, что произойдет - сказал чиновник.

Axios сообщает, что некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как главное препятствие, несмотря на то, что Трамп провел дружескую встречу с ними и Зеленским менее двух недель назад.

Как стало известно Axios, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.

Белый дом поручил Министерству финансов США составить список санкций, которые Европа может ввести против России.

Как подчеркивает Axios, спустя две недели после саммита между президентом Трампом и президентом РФ Путиным заметного прогресса в прекращении войны почти не наблюдается. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вину следует возложить на европейских союзников, а не на Трампа или даже президента Путина.

Также сообщается, что чиновники Белого дома теряют терпение в отношении европейских лидеров, которые, по их утверждениям, подталкивают Украину к получению от России нереалистичных территориальных уступок.

Axios узнал, что санкции, которые США призывают Европу ввести против России, включают полное прекращение всех закупок нефти и газа, а также дополнительные пошлины ЕС на Индию и Китай, аналогичные тем, которые США уже ввели против Индии.

Европейцы не имеют права продолжать эту войну и оправдывать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что Америка будет нести ответственность. Если Европа захочет обострить эту войну, то это будет ее дело. Но они безнадежно вырывают поражение из рук победы - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию Axios.

Ближайшее окружение Трампа считает, что европейцы подталкивают Зеленского к "лучшей сделке" — максималистский подход, который обострил войну.

Американские официальные лица считают, что британские и французские чиновники действуют более конструктивно. Однако они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы США взяли на себя все расходы, связанные с войной, не внося при этом никакого вклада.

После саммитов с Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп неоднократно заявлял, что следующим шагом должен быть саммит Путина и Зеленского. Пока что россияне отказались.

рф будет делать все, чтобы встреча на уровне лидеров не состоялась - Президент Украины

В то же время украинцы отвергли любое обсуждение возможных территориальных уступок, если россияне не сядут за стол переговоров.

Трамп был заметно разочарован ситуацией во время заседания Кабинета министров во вторник. "Все только позируют. Это все чушь", – сказал он.

Для «хорошей сделки» по Украине обе стороны должны остаться немного недовольными – Белый дом

Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с США по войне между Украиной и Россией, выразил удивление критикой со стороны США.

Чиновника удивило предположение, что европейские лидеры играют в одну игру с Трампом, а в другую за его спиной, заявив, что на самом деле таких недоразумений не существует.

Чиновник также сказал, что европейские страны уже работают над новым набором санкций против России.

В пятницу посланник Трампа Стив Уиткофф и руководитель аппарата Зеленского Андрей Ермак встретились в Нью-Йорке.

Они обсудили потенциальную встречу Зеленского и Путина, и Ермак пригласил Уиткоффа на первый визит в Киев, но существенного прогресса достигнуто не было, сообщил источник, осведомленный о ходе встречи.

Запад должен заставить Россию сесть за стол переговоров, Украина выйдет победителем - Ермак