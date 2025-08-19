$41.260.08
Для «хорошей сделки» по Украине обе стороны должны остаться немного недовольными – Белый дом

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что для завершения войны обе стороны должны пойти на уступки. Президент Зеленский и российский диктатор Путин готовы к переговорам.

Для «хорошей сделки» по Украине обе стороны должны остаться немного недовольными – Белый дом

Для «хорошей сделки» по завершению войны Украина и Россия должны остаться немного недовольными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Детали

«Он (Трамп-ред.) десятки раз разговаривал с Президентом Зеленским, вчера принимал его в Белом доме и понимает, чего хотят обе стороны. Обеим сторонам придется уступить, и он всегда говорил, что для достижения хорошей сделки обеим сторонам придется уйти немного недовольными», - сказала Ливитт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразили готовность сесть за стол переговоров. Подготовка к этой встрече уже идет.

Павел Башинский

