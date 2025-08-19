$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 37112 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 60920 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 58031 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 57665 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 37871 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 28443 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 94693 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72092 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85736 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103483 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Для "хорошої угоди" щодо України обидві сторони мають залишитися трохи незадоволеними - Білий дім

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що для завершення війни обидві сторони мають поступитися. Президент Зеленський та російський диктатор путін готові до переговорів.

Для "хорошої угоди" щодо України обидві сторони мають залишитися трохи незадоволеними - Білий дім

Для "хорошої угоди" щодо завершення війни Україна та росія мають залишитися трохи незадоволеними. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Він (Трамп-ред.) десятки разів розмовляв з Президентом Зеленським, вчора приймав його в Білому домі і розуміє, чого хочуть обидві сторони. Обидвом сторонам доведеться поступитися, і він завжди говорив, що для досягнення хорошої угоди обидвом сторонам доведеться піти трохи незадоволеними", - сказала Лівітт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом висловили готовність сісти за стіл переговорів. Підготовка до цієї зустрічі вже триває.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Керолайн Левітт
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна