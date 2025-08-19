Для "хорошої угоди" щодо України обидві сторони мають залишитися трохи незадоволеними - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що для завершення війни обидві сторони мають поступитися. Президент Зеленський та російський диктатор путін готові до переговорів.
Для "хорошої угоди" щодо завершення війни Україна та росія мають залишитися трохи незадоволеними. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
"Він (Трамп-ред.) десятки разів розмовляв з Президентом Зеленським, вчора приймав його в Білому домі і розуміє, чого хочуть обидві сторони. Обидвом сторонам доведеться поступитися, і він завжди говорив, що для досягнення хорошої угоди обидвом сторонам доведеться піти трохи незадоволеними", - сказала Лівітт.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом висловили готовність сісти за стіл переговорів. Підготовка до цієї зустрічі вже триває.