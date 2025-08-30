Запад должен заставить Россию сесть за стол переговоров, Украина выйдет победителем - Ермак

Западные страны должны оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Украина победит, ведь она сильна и стремится лишь к справедливому и прочному миру. Об этом заявил руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Newsmax, передает УНН.

Андрей Ермак подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации Украина не проиграет эту войну, а Россия - не выиграет.

Он напомнил, что ранее Украина просила предоставить оружие, и мир уже признал украинцев одними из лучших бойцов в истории. После этого страна обратилась за финансовой помощью для развития собственного производства, и теперь весь мир признает Украину лидером в производстве дронов.

Во-первых, некоторое время назад мы просили дать нам оружие, и вы могли видеть, как мы воюем. Сейчас весь мир признает, что украинцы - одни из лучших бойцов в истории мира. Потом мы просили, пожалуйста, помогите нам финансово, и вы могли видеть, как мы развиваем наше производство. Сейчас весь мир признает, что мы лидеры в производстве дронов. Это признают все

Ермак также призвал международных партнеров давить на Россию для принуждения ее сесть за стол переговоров.

И вы увидите, что за столом переговоров победителями будем мы, потому что мы сильны и уверены в том, чего хотим. Мы хотим справедливого и прочного мира