Запад должен заставить Россию сесть за стол переговоров, Украина выйдет победителем - Ермак
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не проиграет войну, а Россия не выиграет, и призвал Запад давить на РФ для переговоров. Он отметил силу Украины в борьбе и производстве оружия.
Западные страны должны оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Украина победит, ведь она сильна и стремится лишь к справедливому и прочному миру. Об этом заявил руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Newsmax, передает УНН.
Детали
Андрей Ермак подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации Украина не проиграет эту войну, а Россия - не выиграет.
Он напомнил, что ранее Украина просила предоставить оружие, и мир уже признал украинцев одними из лучших бойцов в истории. После этого страна обратилась за финансовой помощью для развития собственного производства, и теперь весь мир признает Украину лидером в производстве дронов.
Во-первых, некоторое время назад мы просили дать нам оружие, и вы могли видеть, как мы воюем. Сейчас весь мир признает, что украинцы - одни из лучших бойцов в истории мира. Потом мы просили, пожалуйста, помогите нам финансово, и вы могли видеть, как мы развиваем наше производство. Сейчас весь мир признает, что мы лидеры в производстве дронов. Это признают все
Ермак также призвал международных партнеров давить на Россию для принуждения ее сесть за стол переговоров.
И вы увидите, что за столом переговоров победителями будем мы, потому что мы сильны и уверены в том, чего хотим. Мы хотим справедливого и прочного мира
Он отметил, что подобный подход поддерживает и президент США Дональд Трамп, который во время саммита в Белом доме подчеркнул: "Меня не интересуют решения на месяцы или только на несколько лет. Я хочу на длительный период времени".
Напомним
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, 29 августа встретился в США со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента Дональда Трампа. Встреча касалась договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Трампом.
