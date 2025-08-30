$41.260.06
Запад должен заставить Россию сесть за стол переговоров, Украина выйдет победителем - Ермак

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не проиграет войну, а Россия не выиграет, и призвал Запад давить на РФ для переговоров. Он отметил силу Украины в борьбе и производстве оружия.

Запад должен заставить Россию сесть за стол переговоров, Украина выйдет победителем - Ермак

Западные страны должны оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Украина победит, ведь она сильна и стремится лишь к справедливому и прочному миру. Об этом заявил руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Newsmax, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации Украина не проиграет эту войну, а Россия - не выиграет.

Он напомнил, что ранее Украина просила предоставить оружие, и мир уже признал украинцев одними из лучших бойцов в истории. После этого страна обратилась за финансовой помощью для развития собственного производства, и теперь весь мир признает Украину лидером в производстве дронов.

Во-первых, некоторое время назад мы просили дать нам оружие, и вы могли видеть, как мы воюем. Сейчас весь мир признает, что украинцы - одни из лучших бойцов в истории мира. Потом мы просили, пожалуйста, помогите нам финансово, и вы могли видеть, как мы развиваем наше производство. Сейчас весь мир признает, что мы лидеры в производстве дронов. Это признают все

- сказал руководитель ОП Украины.

Ермак также призвал международных партнеров давить на Россию для принуждения ее сесть за стол переговоров. 

И вы увидите, что за столом переговоров победителями будем мы, потому что мы сильны и уверены в том, чего хотим. Мы хотим справедливого и прочного мира

- добавил он.

Он отметил, что подобный подход поддерживает и президент США Дональд Трамп, который во время саммита в Белом доме подчеркнул: "Меня не интересуют решения на месяцы или только на несколько лет. Я хочу на длительный период времени".

Напомним

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, 29 августа встретился в США со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента Дональда Трампа. Встреча касалась договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Трампом.

Вита Зеленецкая

Политика
Офис Президента Украины
Белый дом
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев