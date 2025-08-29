Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі
Київ • УНН
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілися зі Стівом Віткоффом. Він є спеціальним представником президента США Дональда Трампа.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак і Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілись зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це Єрмак повідомив на сторінці у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Як зазначив Єрмак, ключовим пріоритетом є просування справжньої дипломатії та забезпечення виконання всіх домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США з лідерами України, країн ЄС і НАТО у Вашингтоні.
Окремо він поінформував Віткоффа щодо російських воєнних злочинів, зокрема, нещодавніх ударів по Києву, де загинуло понад 20 людей, серед яких були діти.
росія не виконує жодних необхідних заходів для припинення війни та явно затягує воєнні дії. Україна підтримує тверду рішучість президента Трампа, а також усіх партнерів, досягти міцного миру якомога швидше. Україна вітає всі мирні ініціативи, висунуті Сполученими Штатами. Але, на жаль, кожна з них гальмується росією
Він додав, що Україна залишається відкритою до прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорити найширший спектр питань.
Ми вважаємо, що необхідний глобальний тиск, щоб Росія була справді готова рухатися до миру, і, зокрема, проводити критично важливі зустрічі лідерів з цією метою
Крім того, він запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.
