Ексклюзив
14:32 • 364 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 9422 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 12462 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 15033 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 32185 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 30365 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 45759 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 67230 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 64336 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 157799 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілися зі Стівом Віткоффом. Він є спеціальним представником президента США Дональда Трампа.

Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак і Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілись зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це Єрмак повідомив на сторінці у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Єрмак, ключовим пріоритетом є просування справжньої дипломатії та забезпечення виконання всіх домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США з лідерами України, країн ЄС і НАТО у Вашингтоні.

Окремо він поінформував Віткоффа щодо російських воєнних злочинів, зокрема, нещодавніх ударів по Києву, де загинуло понад 20 людей, серед яких були діти.

росія не виконує жодних необхідних заходів для припинення війни та явно затягує воєнні дії. Україна підтримує тверду рішучість президента Трампа, а також усіх партнерів, досягти міцного миру якомога швидше. Україна вітає всі мирні ініціативи, висунуті Сполученими Штатами. Але, на жаль, кожна з них гальмується росією

- написав Єрмак.

Він додав, що Україна залишається відкритою до прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорити найширший спектр питань.

Ми вважаємо, що необхідний глобальний тиск, щоб Росія була справді готова рухатися до миру, і, зокрема, проводити критично важливі зустрічі лідерів з цією метою

- підкреслив Єрмак.

Крім того, він запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко29.08.25, 17:17 • 554 перегляди

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна