Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со Стивом Виткоффом. Он является специальным представителем президента США Дональда Трампа.
Как отметил Ермак, ключевым приоритетом является продвижение настоящей дипломатии и обеспечение выполнения всех договоренностей, достигнутых во время встречи президента США с лидерами Украины, стран ЕС и НАТО в Вашингтоне.
Детали
Как отметил Ермак, ключевым приоритетом является продвижение настоящей дипломатии и обеспечение выполнения всех договоренностей, достигнутых во время встречи президента США с лидерами Украины, стран ЕС и НАТО в Вашингтоне.
Отдельно он проинформировал Виткоффа о российских военных преступлениях, в частности, недавних ударах по Киеву, где погибло более 20 человек, среди которых были дети.
россия не выполняет никаких необходимых мер для прекращения войны и явно затягивает военные действия. Украина поддерживает твердую решимость президента Трампа, а также всех партнеров, достичь прочного мира как можно скорее. Украина приветствует все мирные инициативы, выдвинутые Соединенными Штатами. Но, к сожалению, каждая из них тормозится россией
Он добавил, что Украина остается открытой к прямым переговорам на уровне лидеров и готова обсудить самый широкий спектр вопросов.
Мы считаем, что необходимо глобальное давление, чтобы россия была действительно готова двигаться к миру, и, в частности, проводить критически важные встречи лидеров с этой целью
Кроме того, он пригласил Виткоффа посетить Украину в ближайшее время.
