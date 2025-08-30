$41.260.06
Захід має примусити росію сісти за стіл переговорів, Україна вийде переможцем - Єрмак

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не програє війну, а Росія не виграє, і закликав Захід тиснути на рф для переговорів. Він наголосив на силі України у боротьбі та виробництві зброї.

Захід має примусити росію сісти за стіл переговорів, Україна вийде переможцем - Єрмак

Західні країни повинні чинити тиск на росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Україна переможе, адже вона сильна і прагне лише справедливого та тривалого миру. Про це заявив керівник Офісу Президента (ОП) України Андій Єрмак в ефірі телеканалу Newsmax, передає УНН.

Деталі

Андрій Єрмак наголосив, що в нинішній складній ситуації Україна не програє цю війну, а росія - не виграє.

Він нагадав, що раніше Україна просила надати зброю, і світ вже визнав українців одними з найкращих бійців в історії. Після цього країна звернулася за фінансовою допомогою для розвитку власного виробництва, і тепер увесь світ визнає Україну лідером у виробництві дронів.

По-перше, деякий час тому ми просили дати нам зброю, і ви могли бачити, як ми воюємо. Зараз увесь світ визнає, що українці - одні з найкращих бійців в історії світу. Потім ми просили, будь ласка, допоможіть нам фінансово, і ви могли бачити, як ми розвиваємо наше виробництво. Зараз увесь світ визнає, що ми лідери у виробництві дронів. Це визнають усі

- сказав керівник ОП України.

Єрмак також закликав міжнародних партнерів тиснути на Росію для примушення її сісти за стіл переговорів. 

І ви побачите, що за столом переговорів переможцями будемо ми, тому що ми сильні та впевнені в тому, чого хочемо. Ми хочемо справедливого і тривалого миру

- додав він.

Він зазначив, що подібний підхід підтримує і президент США Дональд Трамп, який під час саміту у Білому домі наголосив: "Мене не цікавлять рішення на місяці чи лише на кілька років. Я хочу на тривалий період часу".

Нагадаємо

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, 29 серпня зустрівся у США зі Стівом Віткоффом, спеціальним посланцем президента Дональда Трампа. Зустріч стосувалася домовленостей, досягнутих між президентами Зеленським і Трампом.

путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом29.08.25, 23:37 • 488 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Офіс Президента України
Білий дім
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ