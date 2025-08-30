путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, під час якої обговорювали подальші кроки щодо гарантій безпеки для України. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал керівника ОП України.

Це була зустріч, яка в першу чергу була продовженням дуже гарної зустрічі нашого президента Володимира Зеленського в Білому домі 10 днів тому з президентом Трампом і також з європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну