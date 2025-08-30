путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом

$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 26551 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 122540 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 113729 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 68986 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 80649 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 53872 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 105893 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 72934 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69049 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163048 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 102649 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 97427 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 34891 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23 • 68177 перегляди
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем17:25 • 18388 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 97491 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 102711 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 122540 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 113729 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 105893 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Франція
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 34923 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 171760 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 199592 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 200280 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 185334 перегляди
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Андрій Єрмак зустрівся зі Стівом Віткоффом для обговорення гарантій безпеки України. Він продемонстрував наслідки російських обстрілів, підкресливши небажання рф припиняти війну.

путін "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну" - Єрмак про підсумки розмови з Віткоффом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, під час якої обговорювали подальші кроки щодо гарантій безпеки для України. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал керівника ОП України.

Це була зустріч, яка в першу чергу була продовженням дуже гарної зустрічі нашого президента Володимира Зеленського в Білому домі 10 днів тому з президентом Трампом і також з європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну

-  зазначив Єрмак.

За його словами, під час зустрічі він розповів про події минулої ночі та продемонстрував наслідки російських обстрілів, які підтверджують позицію росії, що "жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну".

"Ми їх (Кроки - ІФ-У) бачимо абсолютно чіткими – продовження домагатися миру через силу, цей термін був озвучений президентом Трампом, ми його повністю підтримуємо. Неможливо сьогодні щось робити без припинення вогню", – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Україна активно працює з американськими та європейськими партнерами над гарантіями безпеки, без яких неможливо "дивитися вперед". "Сьогодні Україна і українці безумовно потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки, і саме про такі гарантії безпеки ми говоримо", – підкреслив він.

Нагадаємо

29 серпня Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак і Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілись зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Віта Зеленецька

Політика
Білий дім
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна