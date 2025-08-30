$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 26547 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 122528 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 113723 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 68981 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 80643 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 53871 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 105893 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 72933 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69049 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163046 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Путин «никоим образом не демонстрирует своего желания закончить эту войну» – Ермак об итогах разговора с Уиткоффом

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Андрей Ермак встретился со Стивом Уиткоффом для обсуждения гарантий безопасности Украины. Он продемонстрировал последствия российских обстрелов, подчеркнув нежелание РФ прекращать войну.

Путин «никоим образом не демонстрирует своего желания закончить эту войну» – Ермак об итогах разговора с Уиткоффом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, во время которой обсуждались дальнейшие шаги по гарантиям безопасности для Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя ОП Украины.

Это была встреча, которая в первую очередь была продолжением очень хорошей встречи нашего президента Владимира Зеленского в Белом доме 10 дней назад с президентом Трампом и также с европейскими лидерами, которые приехали поддержать Украину

- отметил Ермак.

По его словам, во время встречи он рассказал о событиях прошлой ночи и продемонстрировал последствия российских обстрелов, которые подтверждают позицию России, что "никоим образом не показывает своего желания заканчивать эту войну".

"Мы их (Шаги - ИФ-У) видим абсолютно четкими – продолжение добиваться мира через силу, этот термин был озвучен президентом Трампом, мы его полностью поддерживаем. Невозможно сегодня что-то делать без прекращения огня", – подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что Украина активно работает с американскими и европейскими партнерами над гарантиями безопасности, без которых невозможно "смотреть вперед". "Сегодня Украина и украинцы безусловно нуждаются в очень четких и очень сильных гарантиях безопасности, и именно о таких гарантиях безопасности мы говорим", – подчеркнул он.

Напомним

29 августа Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Вита Зеленецкая

Политика
Белый дом
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина