Путин «никоим образом не демонстрирует своего желания закончить эту войну» – Ермак об итогах разговора с Уиткоффом
Киев • УНН
Андрей Ермак встретился со Стивом Уиткоффом для обсуждения гарантий безопасности Украины. Он продемонстрировал последствия российских обстрелов, подчеркнув нежелание РФ прекращать войну.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, во время которой обсуждались дальнейшие шаги по гарантиям безопасности для Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя ОП Украины.
Это была встреча, которая в первую очередь была продолжением очень хорошей встречи нашего президента Владимира Зеленского в Белом доме 10 дней назад с президентом Трампом и также с европейскими лидерами, которые приехали поддержать Украину
По его словам, во время встречи он рассказал о событиях прошлой ночи и продемонстрировал последствия российских обстрелов, которые подтверждают позицию России, что "никоим образом не показывает своего желания заканчивать эту войну".
"Мы их (Шаги - ИФ-У) видим абсолютно четкими – продолжение добиваться мира через силу, этот термин был озвучен президентом Трампом, мы его полностью поддерживаем. Невозможно сегодня что-то делать без прекращения огня", – подчеркнул Ермак.
Руководитель Офиса президента добавил, что Украина активно работает с американскими и европейскими партнерами над гарантиями безопасности, без которых невозможно "смотреть вперед". "Сегодня Украина и украинцы безусловно нуждаются в очень четких и очень сильных гарантиях безопасности, и именно о таких гарантиях безопасности мы говорим", – подчеркнул он.
Напомним
29 августа Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.