США угрожают россии санкциями за отсутствие прогресса в мирных переговорах с Украиной - The Guardian
Киев • УНН
США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.
Соединенные Штаты Америки пригрозили применением санкций в отношении россии, если кремль не будет продвигаться на пути к миру с Украиной и прекращению войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Такие предупреждения были направлены Москве во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось в прошлую пятницу. Советник-посланник миссии США Джон Келли заявил, что действия россии ставят под сомнение серьезность стремления кремля к миру.
Также Келли подчеркнул важность встречи российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Еще он повторил слова президента США Дональда Трампа, что санкции против рф будут введены, если кремль не прекратит войну против Украины.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выйти из переговоров, пока россия и Украина не начнут проявлять больше гибкости.