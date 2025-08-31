США угрожают россии санкциями за отсутствие прогресса в мирных переговорах с Украиной - The Guardian

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 21012 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 53045 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 75783 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 91644 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 107735 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252620 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 111083 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85204 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99241 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 320925 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 15453 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 14090 просмотра
Запорожье полностью восстановило электроснабжение после российской атаки 30 августа
31 августа, 04:05 • 5882 просмотра
Армия РФ потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб
31 августа, 04:31 • 7036 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце
31 августа, 04:55 • 12517 просмотра
В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ
07:48 • 4078 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолета
10:07 • 9142 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03 • 96881 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47 • 226514 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35 • 228657 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28 • 320925 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 269539 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Соединённые Штаты
Китай
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 107397 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 240172 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 263509 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 260723 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12 • 240713 просмотра
Фейковые новости
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8
Ми-24

США угрожают россии санкциями за отсутствие прогресса в мирных переговорах с Украиной - The Guardian

Киев • УНН

 • 720 просмотра

США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.

США угрожают россии санкциями за отсутствие прогресса в мирных переговорах с Украиной - The Guardian

Соединенные Штаты Америки пригрозили применением санкций в отношении россии, если кремль не будет продвигаться на пути к миру с Украиной и прекращению войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Такие предупреждения были направлены Москве во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось в прошлую пятницу. Советник-посланник миссии США Джон Келли заявил, что действия россии ставят под сомнение серьезность стремления кремля к миру.

Также Келли подчеркнул важность встречи российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Еще он повторил слова президента США Дональда Трампа, что санкции против рф будут введены, если кремль не прекратит войну против Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выйти из переговоров, пока россия и Украина не начнут проявлять больше гибкости.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина