"путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один" - Зеленський про дедлайн для рф

Під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництв очільник кремля володимир путін знову "буде викручуватись" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні. Президент Володимир Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав рф два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів. Про це інформує УНН з посиланням на звернення Зеленського.

Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це