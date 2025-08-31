$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 26934 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 67121 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 84290 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 100090 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 114439 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254613 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112974 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85746 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99717 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 325297 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
"путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один" - Зеленський про дедлайн для рф

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що путін у Китаї "викручуватиметься" щодо переговорів. Президент України наголосив, що росія єдина, хто прагне продовження війни.

"путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один" - Зеленський про дедлайн для рф

Під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництв очільник кремля володимир путін знову "буде викручуватись" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні. Президент Володимир Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав рф два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів. Про це інформує УНН з посиланням на звернення Зеленського.

Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це 

- йдеться у зверненні Глави держави.

За словами Володимира Зеленського, президент рф путін, який прилетів до Китаю на 4 дні для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва, "знову буде викручуватись – це його спорт номер один".  

Як пояснив Президент України, усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь, наполягали, що війна має завершитись.

Такою була позиція всіх, - Китаю, говорили про це з Прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, - Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, - це Росія

- наголосив Глава держави.

Зеленський підкреслив, що наразі варто тиснути на Росію й надалі

"Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - підсумував він.

Віта Зеленецька

