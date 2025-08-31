"путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один" - Зеленський про дедлайн для рф
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що путін у Китаї "викручуватиметься" щодо переговорів. Президент України наголосив, що росія єдина, хто прагне продовження війни.
Під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництв очільник кремля володимир путін знову "буде викручуватись" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні. Президент Володимир Зеленський нагадав, що два тижні тому президент США Дональд Трамп дав рф два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів. Про це інформує УНН з посиланням на звернення Зеленського.
Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це
За словами Володимира Зеленського, президент рф путін, який прилетів до Китаю на 4 дні для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва, "знову буде викручуватись – це його спорт номер один".
Як пояснив Президент України, усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь, наполягали, що війна має завершитись.
Такою була позиція всіх, - Китаю, говорили про це з Прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, на саміті, - Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципова заява Папи Римського, дякую за це. Єдиний, хто хоче війни, - це Росія
Зеленський підкреслив, що наразі варто тиснути на Росію й надалі
"Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде", - підсумував він.
"Якщо путін до понеділка не погодиться на зустріч із Зеленським, то це означатиме, що він обдурив Трампа" - Макрон29.08.25, 23:19 • 3802 перегляди