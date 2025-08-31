"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 28176 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 69986 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 85893 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 101663 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 115618 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254925 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113318 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85845 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99806 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 326118 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 21794 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 20667 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo31 августа, 10:07 • 16154 просмотра
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали31 августа, 13:27 • 6792 просмотра
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября14:45 • 5650 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 10716 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина17:04 • 8114 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 5802 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД19:40 • 738 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 102854 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 233043 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 234156 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 326117 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 274190 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 109880 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 242506 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 265638 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 262734 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 242547 просмотра
"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что путин в Китае будет "выкручиваться" относительно переговоров. Президент Украины подчеркнул, что россия единственная, кто стремится к продолжению войны.

"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф

Во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества глава кремля Владимир Путин снова "будет выкручиваться" по поводу нежелания прекратить огонь и встречаться на уровне. Президент Владимир Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал РФ две недели для выявления готовности к реальным переговорам. Об этом информирует УНН со ссылкой на обращение Зеленского.

Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам – к встрече на уровне лидеров. Украина бесспорно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом

- говорится в обращении Главы государства.

По словам Владимира Зеленского, президент РФ Путин, прилетевший в Китай на 4 дня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, "снова будет выкручиваться – это его спорт номер один".

Как пояснил Президент Украины, все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь, настаивали, что война должна завершиться.

Такова была позиция всех, - Китая, говорили об этом с Премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, - Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, - это Россия

- подчеркнул Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас стоит давить на Россию и дальше

"Рассчитываем, что никто не будет толеровать затягивание войны. Рассчитываем на сильную позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран Двадцатки. Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", - подытожил он.

«Если Путин до понедельника не согласится на встречу с Зеленским, то это будет означать, что он обманул Трампа» — Макрон29.08.25, 23:19 • 3810 просмотров

