"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что путин в Китае будет "выкручиваться" относительно переговоров. Президент Украины подчеркнул, что россия единственная, кто стремится к продолжению войны.
Во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества глава кремля Владимир Путин снова "будет выкручиваться" по поводу нежелания прекратить огонь и встречаться на уровне. Президент Владимир Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал РФ две недели для выявления готовности к реальным переговорам. Об этом информирует УНН со ссылкой на обращение Зеленского.
Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам – к встрече на уровне лидеров. Украина бесспорно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом
По словам Владимира Зеленского, президент РФ Путин, прилетевший в Китай на 4 дня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, "снова будет выкручиваться – это его спорт номер один".
Как пояснил Президент Украины, все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь, настаивали, что война должна завершиться.
Такова была позиция всех, - Китая, говорили об этом с Премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, - Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, - это Россия
Зеленский подчеркнул, что сейчас стоит давить на Россию и дальше
"Рассчитываем, что никто не будет толеровать затягивание войны. Рассчитываем на сильную позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран Двадцатки. Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", - подытожил он.
