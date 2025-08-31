"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф

Во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества глава кремля Владимир Путин снова "будет выкручиваться" по поводу нежелания прекратить огонь и встречаться на уровне. Президент Владимир Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал РФ две недели для выявления готовности к реальным переговорам. Об этом информирует УНН со ссылкой на обращение Зеленского.

Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам – к встрече на уровне лидеров. Украина бесспорно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом