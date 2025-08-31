$41.260.00
Трамп встретится с Зеленским 4 сентября в Париже - Financial Times

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Президенты Украины и США встретятся в сентябре для обсуждения международных гарантий безопасности. Это станет продолжением переговоров, состоявшихся в Вашингтоне.

Трамп встретится с Зеленским 4 сентября в Париже - Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут в сентябре новую встречу, во время которой обсудят детальные планы международных гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в комментарии Financial Times, передает УНН.

Детали

В прошлом месяце в Вашингтоне Зеленский и Трамп впервые после длительной паузы провели многосторонние переговоры вместе с европейскими лидерами. Следующий этап переговоров состоится 4 сентября в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Среди участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.

кремль, в свою очередь, утверждает, что Европа мешает мирным усилиям по Украине, которые, по их мнению, согласовываются между путиным и Трампом. 

Сам Трамп рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий по Украине и рф. Белый дом разочарован отсутствием прогресса и позицией европейских лидеров. 

Кроме этого, он считает маловероятной встречу путина и Зеленского и сравнил ситуацию с детьми на площадке, которые сначала дерутся, а потом радуются остановке.

"путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один" - Зеленский о дедлайне для рф31.08.25, 22:01

Вероника Марченко

