Трамп встретится с Зеленским 4 сентября в Париже - Financial Times
Киев • УНН
Президенты Украины и США встретятся в сентябре для обсуждения международных гарантий безопасности. Это станет продолжением переговоров, состоявшихся в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут в сентябре новую встречу, во время которой обсудят детальные планы международных гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в комментарии Financial Times, передает УНН.
Детали
В прошлом месяце в Вашингтоне Зеленский и Трамп впервые после длительной паузы провели многосторонние переговоры вместе с европейскими лидерами. Следующий этап переговоров состоится 4 сентября в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Среди участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен.
Напомним
США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.
кремль, в свою очередь, утверждает, что Европа мешает мирным усилиям по Украине, которые, по их мнению, согласовываются между путиным и Трампом.
Сам Трамп рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий по Украине и рф. Белый дом разочарован отсутствием прогресса и позицией европейских лидеров.
Кроме этого, он считает маловероятной встречу путина и Зеленского и сравнил ситуацию с детьми на площадке, которые сначала дерутся, а потом радуются остановке.
