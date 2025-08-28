Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, які очолюють "коаліцію охочих" для підтримки України, відреагували на нічну масовану атаку рф на Україну. Стармер наголосив, що "путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир, і це кровопролиття має закінчитися". Макрон охарактеризував атаку як "російське уявлення про мир", назвавши її "терором і варварством", пише УНН.

Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир. Це кровопролиття має закінчитися - підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у X.

629 ракет і безпілотників за одну ніч над Україною: це російське уявлення про мир. Терор і варварство. Понад десяток загиблих, включаючи дітей. Житлові райони та цивільна інфраструктура піддані навмисним атакам. Пошкоджено офіси Представництва Європейського Союзу та Британської Ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки. Повна підтримка українського народу та найглибше співчуття всім скорботним родинам - наголосив президент Франції Еммануель Макрон у X.

Нагадаємо

Російська атака на Київ забрала життя 15 людей, серед яких 4 дитини. 10 дітей отримали поранення, пошуково-рятувальна операція триває.