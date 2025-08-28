Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
Київ • УНН
Російські удари по Києву призвели до загибелі 15 людей, включаючи 4 дітей. Пошкоджено будівлю Британської Ради та офіси Представництва Європейського Союзу.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, які очолюють "коаліцію охочих" для підтримки України, відреагували на нічну масовану атаку рф на Україну. Стармер наголосив, що "путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир, і це кровопролиття має закінчитися". Макрон охарактеризував атаку як "російське уявлення про мир", назвавши її "терором і варварством", пише УНН.
Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир. Це кровопролиття має закінчитися
629 ракет і безпілотників за одну ніч над Україною: це російське уявлення про мир. Терор і варварство. Понад десяток загиблих, включаючи дітей. Житлові райони та цивільна інфраструктура піддані навмисним атакам. Пошкоджено офіси Представництва Європейського Союзу та Британської Ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки. Повна підтримка українського народу та найглибше співчуття всім скорботним родинам
"ЄС не буде заляканий": у Євросоюзі підтвердили пошкодження представництва у Києві через атаку рф, але співробітники в безпеці28.08.25, 11:33 • 3218 переглядiв
Нагадаємо
Російська атака на Київ забрала життя 15 людей, серед яких 4 дитини. 10 дітей отримали поранення, пошуково-рятувальна операція триває.