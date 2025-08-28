Уже 15 загиблих у Києві через атаку рф, серед них 4 дитини

Уже 15 людей загинули внаслідок атаки рф на Київ, серед них - 4 дітей, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини. У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо - написав Ткаченко.

