Уже 15 загиблих у Києві через атаку рф, серед них 4 дитини
Київ • УНН
Російська атака забрала життя 15 людей, серед яких 4 дитини. 10 дітей отримали поранення, пошуково-рятувальна операція триває.
Уже 15 людей загинули внаслідок атаки рф на Київ, серед них - 4 дітей, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини. У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо
