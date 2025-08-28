Уже 15 погибших в Киеве из-за атаки рф, среди них 4 ребенка

Уже 15 человек погибли в результате атаки рф на Киев, среди них - 4 детей, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

15 человек на данный момент погибли в результате российской атаки. В том числе 4 ребенка. В Дарницком районе поисково-спасательная операция продолжается. Также среди пострадавших - 10 детей. Уточняем - написал Ткаченко.

